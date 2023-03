Chủ khách sạn 'mở tiệc ma túy' cho hàng trăm nam nữ lãnh án 11 năm tù

Ngày 31.3, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án sơ thẩm 79 bị cáo trong vụ án mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại Khách sạn Family 88888, sau 5 ngày xét xử.

Buổi tuyên án được diễn ra tại hội trường Trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh.

Các bị cáo trong vụ án HỮU THANH

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22 giờ 40 ngày 13.1.2022 và 1 giờ ngày 9.4.2022, Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an tiến hành kiểm tra tại Khách sạn Family 88888 (P.Tân Hồng, TP.Từ Sơn, Bắc Ninh) do Nguyễn Danh Thảo (50 tuổi, trú P.Đình Bảng, TP.Từ Sơn) làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng bắt quả tang hàng trăm người thuê tổng cộng 39 phòng để thực hiện hành vi "tàng trữ trái phép chất ma túy", "mua bán trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Trong đó, chủ, quản lý và nhân viên khách sạn thực hiện hành vi "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Bản án xác định, khoảng cuối năm 2021, bị cáo Thảo góp vốn mở Khách sạn Family 88888. Quá trình hoạt động, Thảo thuê nhân viên làm việc tại quầy lễ tân, sắp xếp phòng cho khách, dọn phòng… và nếu khách có nhu cầu thuê phòng sử dụng ma túy thì thu tiền đặt cọc trước và bố trí phòng.

Công an bắt quả tang 211 nam nữ sử dụng ma túy trong Khách sạn Family 88888 riêng trong ngày 9.4.2022 CACC

Khi khách đến thuê phòng để sử dụng ma túy, nhân viên sẽ yêu cầu khách đặt cọc trước 2,5 triệu đồng. Thời gian thuê phòng là 12 giờ, kể từ lúc khách vào; giá thuê phòng đơn một giường 1,6 triệu đồng, phòng đôi hai giường 2 triệu đồng và phòng ba đệm 2,5 triệu đồng. Hết ca làm, nhân viên lễ tân bàn giao tiền cho quản lý.

Trong số 79 bị cáo, 69 người bị xét xử tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy", 3 bị cáo bị xét xử tội "mua bán trái phép chất ma túy và 7 bị cáo bị xét xử về tội "tàng trữ trái phép chất ma túy".

Trong số này, Thảo bị tuyên mức án 11 năm tù về tội "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". 78 bị cáo còn lại lĩnh án từ 1 năm đến 8 năm 6 tháng tù.