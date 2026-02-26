Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Chữ ký số 'phủ sóng' lĩnh vực đăng ký kinh doanh Tây Ninh

Bắc Bình
26/02/2026 17:32 GMT+7

Từ đầu tháng 3.2026, toàn bộ kết quả giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thành lập và hoạt động doanh nghiệp tại Tây Ninh sẽ được thực hiện bằng chữ ký số.

Ngày 26.2, ông Trần Văn Tươi, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, ký ban hành Thông báo số 2545/TB-STC về việc triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Bước tiến số của Tây Ninh: Chữ ký số 'phủ sóng' lĩnh vực đăng ký kinh doanh- Ảnh 1.

Từ ngày 1.3.2026, chỉ có những trường hợp đặc biệt thì doanh nghiệp mới phải đến trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh

ẢNH: B.B

Theo đó, kể từ ngày 1.3.2026, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện ký số đối với toàn bộ các hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử này có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy truyền thống. Ký bản giấy thủ công sẽ chỉ còn được thực hiện trong trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật hệ thống hoặc khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặc biệt.

Việc chuyển sang bản điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu việc đi lại, chờ đợi nhận kết quả trực tiếp; tối ưu chi phí của hành chính công: loại bỏ chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hồ sơ giấy; tăng tính minh bạch: Dễ dàng kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Đây là thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong việc cải thiện môi trường đầu tư.

Tin liên quan

Tây Ninh khẳng định vị thế với 16 doanh nghiệp lớn được xếp hạng

Tây Ninh tiếp tục được vinh danh trong Top 10 địa phương hấp dẫn doanh nghiệp lớn năm 2025 và có 16 doanh nghiệp được xếp hạng. Đây là năm thứ hai liên tiếp tỉnh thu hút vốn FDI kỷ lục.

Khám phá thêm chủ đề

Tây Ninh đăng ký kinh doanh Chữ ký số thành lập doanh nghiệp Sở tài chính tỉnh Tây Ninh
