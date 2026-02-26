Chữ ký số 'phủ sóng' lĩnh vực đăng ký kinh doanh Tây Ninh

Ngày 26.2, ông Trần Văn Tươi, Phó giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh, ký ban hành Thông báo số 2545/TB-STC về việc triển khai ký số kết quả giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp.

Từ ngày 1.3.2026, chỉ có những trường hợp đặc biệt thì doanh nghiệp mới phải đến trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh ẢNH: B.B

Theo đó, kể từ ngày 1.3.2026, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ thực hiện ký số đối với toàn bộ các hồ sơ liên quan đến doanh nghiệp trên địa bàn.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính bản điện tử này có giá trị pháp lý tương đương với văn bản giấy truyền thống. Ký bản giấy thủ công sẽ chỉ còn được thực hiện trong trường hợp phát sinh sự cố kỹ thuật hệ thống hoặc khi tổ chức, cá nhân có nhu cầu đặc biệt.

Việc chuyển sang bản điện tử giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, giảm thiểu việc đi lại, chờ đợi nhận kết quả trực tiếp; tối ưu chi phí của hành chính công: loại bỏ chi phí in ấn, lưu trữ và vận chuyển hồ sơ giấy; tăng tính minh bạch: Dễ dàng kiểm tra, đối chiếu thông tin trên Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp Quốc gia.

Đây là thông điệp mạnh mẽ của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh trong việc cải thiện môi trường đầu tư.