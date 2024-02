Chủ nhà U.19 Bình Dương lách qua cửa hẹp, Huế xứng đáng vào tứ kết

U.19 Bình Dương may mắn



Trước lượt trận cuối bảng A giải U.19 chiều 25.2, PVF với 2 chiến thắng đã chắc chắn lọt vào tứ kết. HLV Nguyễn Duy Đông đã chủ động cất một số trụ cột không sắp vào đội hình chính như Nguyễn Lê Phát, Lê Nguyễn Quốc Trung, Nguyễn Hoàng Anh, Trần Gia Huy, Phùng Quang Tú. Ngược lại chủ nhà U.19 Bình Dương vẫn phải căng sức ra để chiến đấu vì nếu không có ít nhất 1 điểm thì bi kịch ở giải U.19 năm 2021 sẽ lặp lại khi chủ nhà Bình Dương dừng bước sớm ở vòng bảng.

Đào Quang Anh ghi bàn cho PVF Khả Hòa

Chính vì áp lực phải có điểm khiến U.19 Bình Dương dù rất nỗ lực nhưng vẫn chơi không thực sự thanh thoát, trong khi PVF lại rất thoải mái, đá với tinh thần vừa rèn luyện cho quân dự bị, vừa vẫn biết cách gây sức ép cho đội chủ nhà. Nhờ chơi như vậy mà PVF đã liên tục dẫn trước do Đoàn Huy Long ghi từ phút thứ 3. Sau khi Lương Gia Thành gỡ hòa ở phút 25 cho Bình Dương thì ngay đầu hiệp 2 Đào Quang Anh đã nâng 2-1 cho đội bóng đến từ Hưng Yên.

2 đội thi đấu có phần quyết liệt Khả Hòa

Cá nhân hay hơn, lối đá mạch lạc hơn nên nếu tỷ số này giữ nguyên thì PVF sẽ góp phần loại Bình Dương ra khỏi giải. Nhưng hiệp 2 là sự vùng lên của đội bóng đất Thủ, trong khi một số biểu hiện mất tập trung và thiếu gắn kết xuất hiện làm cho lối chơi của PVF trở nên lúng túng. Họ liên tục phạm lỗi để dính hàng loạt thẻ vàng trong hiệp đấu này do lỗi lao vào đối phương liều lĩnh.

Niềm vui gỡ hòa của U.19 Becamex Bình Dương Khả Hòa

Sự mất kiểm soát ở vài tình huống khiến PVF để Bình Dương dồn dập tấn công và có bàn gỡ hòa 2-2 ở phút 79 do công của Đỗ Minh Thuận. Một bàn thắng quý giá vừa đủ giúp chủ nhà vòng chung kết U.19 có thêm 1 điểm. Ngược lại phía PVF sau bàn thua bị quân bình tỷ số đã trở nên thiếu kiềm chế và lao vào phản ứng trọng tài. Chỉ trong vòng 1 phút bù giờ (90+1) mà từ tiền vệ Đào Quang Anh đến trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Cường phải nhận thẻ vàng của trọng tài Nguyễn Văn Phúc. Dù đứng đầu bảng với 7 điểm nhưng 5 thẻ vàng trong một trận lẽ ra không nên dính thẻ khiến cho PVF bị ảnh hưởng nặng nếu vào sâu trong giải.

Còn với Bình Dương họ đã về thứ ba bảng A với 4 điểm, hiệu số bàn thắng bại 3/3 và chắc chắn lọt vào tứ kết vì đội thứ ba bảng C dù có 4 điểm thì hiệu số vẫn là -1. Hiện cả Sông Lam Nghệ An và Khánh Hòa đang cùng 3 điểm ở bảng C sẽ gặp nhau trực tiếp ở lượt cuối vào chiều 26.2. Nếu kết quả thắng thua thì đội thứ ba sẽ đứng sau chủ nhà. Còn nếu 2 đội hòa thì Khánh Hòa 4 điểm hiệu số là -1 cũng đứng sau Bình Dương. Thể thức thi đấu chọn đến 2 đội xếp thứ ba vào tứ kết nên không cần xét đến đội thứ ba bảng B, đội chủ nhà cũng đã chính thức lọt qua cửa hẹp vào tứ kết.

Phản ứng trọng tài của trưởng đoàn Nguyễn Mạnh Cường nhận thẻ vàng Khả Hòa

U.19 Huế xứng đáng là "ngựa ô"

Như Thanh Niên đã dự báo trước giải U.19, nếu năm 2023 Bình Phước là đội gây bất ngờ ở Tây Ninh khi lọt vào tứ kết thì năm 2024 nhiều khả năng đội bóng cố đô sẽ trở thành ngựa ô. Thực tế đúng như vậy khi U.19 Huế đã chơi quá hay, từ trận đấu tấn công PVF dồn dập trong 15 phút đầu với 4-5 cơ hội ghi bàn và chỉ thúc thủ 0-1. Đến trận thắng Bình Dương ấn tượng và chiều 25.2 thầy trò HLV Dương Công Quốc đã đè bẹp Đồng Tháp đến 5-1. Nguyễn Đăng Khoa lập hat-trick và 2 bàn còn lại do Lê Văn Tú và Nguyễn Hữu Nhật Long ghi. Mãi đến phút 90, Đoàn Quốc Huy mới gỡ lại bàn danh dự 1-5 cho đội bóng miền Tây Nam bộ.

Nguyễn Đăng Khoa (10, trái) lập hat-trick cho U.19 Huế Khả Hòa

Chiến thắng này giúp Huế có 6 điểm đứng nhì bảng A sau PVF và theo mã số đã quy định theo phương án 1 (đội thứ ba bảng C nhiều khả năng bị loại), đội bóng cố đô sẽ gặp đội thứ nhì bảng B, có thể là LPBank HAGL. Đông Á Thanh Hóa hoặc không loại trừ cả Hà Nội. Cơ hội để tiếp tục gây bất ngờ dành cho Huế không phải không có, nhất là khi càng đá họ càng lên chân. Nói như HLV Dương Công Quốc: "Đội hình này chỉ về nhì ở vòng loại trên sân nhà nhưng vào tứ kết là một bất ngờ lớn. Giờ đây cứ thoải mái mà chơi, biết đâu sẽ lại gây tiếp bất ngờ".

U.19 Huế (trái) càng chơi càng hay Khả Hòa

Chiều 26.2 sẽ diễn ra lượt trận cuối bảng B và C với tâm điểm là 2 trận LPBank HAGL gặp Thanh Hóa và Sông Lam Nghệ An gặp Khánh Hòa (cùng 14 giờ) để quyết định những chiếc vé còn lại sau Hà Nội và Thể Công Viettel vào tứ kết. 2 trận còn lại chỉ mang tính thủ tục giữa Hà Nội gặp Phú Yên và Thể Công Viettel gặp Bình Phước (cùng 16 giờ).