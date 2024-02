Giải U.19 quốc gia: Chủ nhà Bình Dương gây thất vọng, PVF thị uy sức mạnh

U.19 Bình Dương gây thất vọng



Sau trận thắng mở màn trước Đồng Tháp 1-0, chủ nhà U.19 Becamex Bình Dương có thể gặp áp lực tâm lý nên thi đấu chưa tốt. Dù có 3 điểm nhưng đội bóng đất thủ chưa để lại nhiều ấn tượng chuyên môn khi các pha phối hợp vẫn còn thiếu độ sắc nét. Thế nên tất cả đều mong chờ vào trận thứ 2, khi gặp U.19 Huế, thầy trò HLV Nguyễn Duy Phương sẽ chơi hay hơn.

U.19 Bình Dương bế tắc Khả Hòa

Thất vọng của BHL đội U.19 Bình Dương Khả Hòa

Nhưng 90 phút của trận đấu trên sân Bình Dương chỉ để lại nỗi thất vọng cho người hâm mộ. Vẫn lối đá đều đều, vẫn thiếu người chỉ huy và vẫn thiếu hiệu quả trong các tình huống xử lý cuối cùng nên đội chủ nhà rất bế tắc. Rất nhiều đợt lên bóng của U.19 Bình Dương thông qua đôi chân của Hoài Phong, Anh Kiệt, Đăng Khoa hay Tô Vũ Sinh đều không có sự gắn kết, liên tục để lại sự nuối tiếc cho người xem. Chính sự nóng vội khi để thua sớm khiến cho cách chơi của chủ nhà lúng túng như gà mắc tóc, cộng với việc U.19 Huế giăng ra cái bẫy phòng ngự quá hay, càng làm cho những pha phối hợp của Bình Dương như đâm vào bức tường.

Niềm vui chiến thắng của U.19 Huế

Trong khi đó cách nhập cuộc của U.19 Huế vẫn rất tự tin và chủ động, hệt như cách họ sớm gây sức ép trước PVF ở ngày khai mạc. Chính nhờ sự tập trung sớm và triển khai lối đá mạch lạc mà đội bóng cố đô đã có bàn thắng từ phút thứ 5 do Dương Anh Vũ (23) ghi. Lối đá phòng ngự kín kẽ, phản công đơn giản mà luôn biết cách gây áp lực ngược lại đã giúp thầy trò HLV Dương Công Quốc không chỉ hóa giải được cách chơi của chủ nhà mà còn bảo vệ thành công tỷ số. Về cuối trận cầu thủ dự bị Phạm Ngọc Thành Thảo (7) của Huế dính liên tiếp 2 thẻ vàng ở phút 89 và 90+5. Không chỉ thế 2 phút bù giờ trước đó Văn Đông và thủ môn Phúc Nguyên cũng dính thẻ vàng từ trọng tài Phan Văn Tuấn. Nhưng U.19 Huế đã buộc phải làm tất cả không chỉ làm chùn chân đối thủ để giành được 3 điểm xứng đáng mà còn mở ra cơ hội có thể tranh vé đi tiếp.

PVF quá mạnh, sớm vào tứ kết

Khác với trận ra quân có phần chật vật trước Huế, đội U.19 PVF do HLV Nguyễn Duy Đông dẫn dắt đã không mất quá nhiều sức để thắng dễ Đồng Tháp 3-1. Trong đó cả 3 bàn thắng đều ghi ngay trong 45 phút đầu tiên khiến cho thế trận của đội đang là đương kim vô địch U.21 khá dễ dàng. Dù thay đến hơn nửa đội hình so với trận đầu nhưng dàn sao đến từ Hưng Yên như Nguyễn Lê Phát, Bùi Hoàng Sơn, Nguyễn Hoàng Anh, Khúc Trung Hiếu, Lê Nguyễn Quốc Trung vẫn cho thấy sự hơn hẳn so với đội bóng miền Tây Nam bộ.

Niềm vui ghi bàn của Lê Thắng Long (PVF) Khả Hòa

3 bàn thắng của U.19 PVF diễn ra chỉ trong 16 phút cuối hiệp 1 sau hàng loạt pha tấn công dồn dập và những tình huống dàn xếp quá ăn ý. Hậu vệ Lê Thắng Long là người mở điểm đầu tiên, sau đó Khúc Trung Hiếu nâng lên 2-0 và Nguyễn Hoàng Anh đóng dấu cuối cùng vào lưới Nguyễn Thế Vinh của U.19 Đồng Tháp. Thắng dễ nên hiệp 2 các cầu thủ PVF có phần lơi chân, nhưng Lê Huỳnh Triệu cũng chỉ ghi được bàn danh dự.

Với 6 điểm sau 2 trận, U.19 PVF đã chắc chắn giành 1 suất của bảng A lọt vào tứ kết bất kể kết quả trận cuối gặp chủ nhà Bình Dương ra sao. Bảng này có khả năng 3 đội cùng 6 điểm sẽ đi tiếp nếu Huế thắng Đồng Tháp và Bình Dương thắng PVF trận cuối, nhưng cũng có thể 3 đội cùng 3 điểm nếu Đồng Tháp thắng Huế và PVF thắng Bình Dương. Khi đó đội nào có chỉ số đối đầu tốt hơn sẽ đi tiếp. Vì thế cuộc tranh chấp các suất đi tiếp ở bảng này sẽ còn gay go đến giờ chót.

Pha hãm thành của U.19 PVF trước Đồng Tháp Khả Hòa

Chiều 24.2 sẽ tiếp diễn 4 trận của bảng B và C. Hấp dẫn nhất là cuộc đọ sức nóng bỏng giữa U.19 SLNA và Thể Công Viettel (14 giờ) ở bảng C và Đông Á Thanh Hóa gặp Hà Nội (16 giờ) ở bảng B. Các trận còn lại là U.19 LPBank HAGL gặp Phú Yên và U.19 Bình Phước đối đầu với Khánh Hòa.