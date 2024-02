Thẻ đỏ xuất hiện ở trận đấu của 2 đội bóng mạnh tại vòng chung kết U.19

U.19 Hà Nội tự làm khó mình với thẻ đỏ cuối trận



Tầm điểm của trận mở màn bảng B trên sân phụ Bình Dương chính là cuộc đọ sức không khoan nhượng giữa 2 ứng viên nặng ký U.19 Hà Nội và U.19 LPBank HAGL. Cả 2 đội đều là những tên tuổi lớn trong làng bóng đá trẻ, có bề dày và quy tụ nhiều tinh binh trong đội hình. Vì thế mỗi khi gặp nhau thì tính chất trận đấu này chẳng khác nào như một trận chung kết sớm.

Thủ môn Phạm Đình Hải của U.19 Hà Nội giải nguy pha bóng tấn công của U.19 LPBank HAGL Khả Hòa

U.19 Hà Nội dưới sự dẫn dắt của HLV Phạm Minh Đức - người rất có kinh nghiệm xây dựng các tuyến trẻ của đội bóng thủ đô - đã thể hiện lối chơi chủ động từ đầu, giăng thế trận chặt chẽ với sự chỉ huy đội trưởng Nguyễn Cảnh Tài và sự điều tiết thông minh của Nguyễn Anh Tiệp và Đoàn Phú Quý. Phía trên với 2 mũi nhọn xông xáo là Hoàng Văn Tuyến và Lê Trí Phong liên tục đột kích, đội bóng thủ đô tập trung khoét sâu vào 2 nách hàng thủ HAGL để gây sóng gió.

Chính lối chơi đó giúp cho thầy trò HLV Phạm Minh Đức đã cụ thể hóa thành bàn thắng ở phút 40. Đoàn Phú Quý (86) đi bóng lắt léo qua 2, 3 cầu thủ HAGL gây hỗn loạn khiến thủ môn Đinh Phước Sang của đội bóng phố núi để bóng bật ra. Ngay lập tức chân sút ghi bàn hàng đầu là Lê Trí Phong (12) đã có mặt đá bồi tung lưới. Không chỉ có bàn thắng, đây có thể xem là hiệp đấu thành công của Hà Nội. Thậm chí họ duy trì được nhịp điệu này ở phần lớn thời gian hiệp 2 cho dù có lúc bị HAGL ép sân.

Lê Trí Phong (12, Hà Nội) tranh bóng cùng Môi Sê (HAGL) Khả Hòa

Tuy nhiên U.19 Hà Nội đã tự làm khó mình khi không thể bảo toàn chiến thắng vì để xảy ra tình huống phạm lỗi chơi bóng bằng tay trong vòng 16,50 m ở phút 87 của Đỗ Minh Quân (29). Đó là 1 pha bóng hay của HAGL khi các cầu thủ phố núi tranh thủ phối hợp đá phạt nhanh khi hàng thủ Hà Nội chưa kịp dàn đội hình phòng ngự. Thủ môn Phạm Đình Hải lúng túng đỡ bóng bật ra. Ngay lập tức Đinh Quang Kiệt (29) của HAGL đã lốp vào cầu môn buộc Minh Quân phải dùng tay cản phá bàn thua, bị thẻ đỏ và bị 1 quả 11 m.

Trên chấm phạt đền, đội trưởng Nguyễn Minh Tâm (10) không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa 1-1 cho HAGL. Khỏi phải nói thầy trò HLV Bùi Xuân Hiếu đã vui mừng như thế nào vì mọi nỗ lực không mệt mỏi đến giờ chót đã được đền bù xứng đáng. Tiền vệ Môi Sê cho biết, kết quả này đã mang lại sự hài lòng cho 2 đội, nhưng lẽ ra HAGL có thể còn làm tốt hơn. Còn HLV Phạm Minh Đức chỉ biết lắc đầu buồn bã khi để đánh rơi chiến thắng vào giờ chót. Ngoài 1 thẻ đỏ còn 5 thẻ vàng cho U.19 Hà Nội trong trận này.

Đội trưởng Nguyễn Minh Tâm của U.19 LPBank HAGL đi bóng tấn công Khả Hòa

Trận còn lại ở bảng B, đương kim vô địch Đông Á Thanh Hóa cũng rất chật vật khi đến những phút cuối mới thắng Phú Yên 2-0. 2 bàn thắng do Lê Quang Vinh ghi phút 75 và Lê Văn Hoàn ghi phút 87. Khởi đầu 3 điểm trong bảng đấu được xem là "tử thần" có thể giúp đội bóng xứ Thanh yên tâm hơn trong cuộc chiến với HAGL và Hà Nội ở 2 lượt sắp tới.

Niềm vui của U.19 Thanh Hóa Khả Hòa

Bị thẻ đỏ nhưng Thể Công Viettel vẫn giành 3 điểm

Đội bóng của HLV Đặng Thanh Phương tỏ ra quá mạnh so với U.19 Khánh Hòa của HLV Đặng Đạo. Đã không có bất ngờ nào xảy ra dù từ phút 50 Vũ Đình Chiến của đội bóng khoác áo lính đã bị trọng tài Nguyễn Minh Tuấn rút thẻ vàng thứ 2 ( thẻ đỏ). Trước đó ngay phút thứ 5, Đình Chiến đã sớm bị thẻ vàng do hành vi đá đối phương một cách liều lĩnh. Dù còn 10 người suốt gần cả hiệp 2, nhưng U.19 Thể Công Viettel vẫn cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn khi bảo vệ an toàn tỷ số 2-0 đã giành được sau 45 phút đầu và có 3 điểm một cách trọn vẹn.

45 phút hiệp 1 chính là thời điểm mà Nguyễn Công Phương, Đoàn Thế Phong, Tiêu Trung Hiếu, những cái tên rất quen thuộc từng khoác áo U.17, U.20 Việt Nam đã thể hiện khả năng làm chủ thế trận trên sân, giúp U.19 Thể Công Viettel có nhiều pha sóng gió. Việc thầy trò HLV Đặng Thanh Phương sớm dồn ép U.19 Khánh Hòa không có gì ngạc nhiên vì sức mạnh vượt trội của đội dẫn đầu bảng A. 2 bàn thắng của Đoàn Thế Phong và Huỳnh Kim Huy ở phút 36 và 45+2 đã khẳng định uy thế của một trong các ứng viên nặng ký tại vòng chung kết.



U.19 Thể Công Viettel thắng Khánh Hòa Khả Hòa

Cách mà U.19 Thể Công Viettel giữ an toàn hiệp 2 cũng cho thấy họ có phương án hỗ trợ nhau một cách kín kẽ, bịt hết mọi khoảng trống không cho U.19 Khánh Hòa khai thác.

Cũng ở bảng này, U.19 Sông Lam Nghệ An cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi thắng hiện tượng năm 2023 là U.19 Bình Phước đến 3-0. Các bàn thắng do Lê Đình Long Vũ ghi phút 45+3, Phùng Văn Nam phút 78 và Phạm Quốc Khánh phút 90. Với chiến thắng giòn giã này, đội bóng xứ nghệ của HLV Nguyễn Huy Hoàng cùng U.19 thể Công Viettel nắm nhiều lợi thế để lọt vào tứ kết ở bảng C. Chiều 23.2 sẽ tiếp diễn 2 trận bảng A giữa Bình Dương gặp Huế và PVF gặp Đồng Tháp.