Thời sự

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long

Nam Long
Nam Long
31/12/2025 13:56 GMT+7

Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư về việc điều động ông Nguyễn Thành Vững, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Tây Ninh, làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Ngày 31.12, Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về việc điều động, chỉ định ông Nguyễn Thành Vững thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh, thôi giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng thời, chỉ định ông Nguyễn Thành Vững tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, UBKT Tỉnh ủy, giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh làm Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long - Ảnh 1.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (trái), trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Thành Vững, tân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long

ẢNH: NAM LONG

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, chúc mừng ông Nguyễn Thành Vững được Ban Bí thư T.Ư Đảng điều động nhận nhiệm vụ Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long. Đồng thời mong muốn ông Vững tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Thành Vững hứa tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng, phấn đấu cùng tập thể UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng.

