Ông Bùi Văn Nở làm Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày 29.12, tại Tây Ninh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng về công tác cán bộ.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra (UBKT) T.Ư; ông Nguyễn Văn Quyết, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh, cùng đại diện lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh Tây Ninh và tỉnh Vĩnh Long.

Ông Bùi Văn Nở, tân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh, nhận quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đảng ẢNH: BẮC BÌNH

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tây Ninh đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc điều động, chỉ định ông Bùi Văn Nở (Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh nhiệm kỳ 2025 - 2030.



Cũng tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy thông tin về việc Ban Bí thư đã có quyết định điều động ông Nguyễn Thành Vững - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh, đến nhận công tác và giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết chúc mừng ông Bùi Văn Nở nhận trọng trách mới. Lãnh đạo Tỉnh ủy Tây Ninh mong muốn tân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy sẽ phát huy kinh nghiệm thực tiễn phong phú, cùng tập thể đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đề ra.

Ông Nguyễn Văn Quyết cũng ghi nhận, đánh giá cao những cống hiến của ông Nguyễn Thành Vững trong thời gian công tác tại Tây Ninh và tin tưởng ông Vững sẽ tiếp tục phát huy năng lực tại đơn vị mới là tỉnh Vĩnh Long.

Nhận nhiệm vụ, tân Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Tây Ninh Bùi Văn Nở khẳng định sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện, giữ gìn đoàn kết nội bộ để cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương của Đảng.

Ông Bùi Văn Nở (55 tuổi, quê quán Vĩnh Long) có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật, tiến sĩ Văn hóa học; cao cấp lý luận chính trị. Trước khi được điều động về Tây Ninh, ông Nở từng trải qua nhiều vị trí công tác như Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bí thư Huyện ủy Bình Tân; Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy; Bí thư Thành ủy Vĩnh Long và Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy Vĩnh Long.