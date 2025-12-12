Lãnh đạo Tây Ninh đặt ra 3 bài toán trong kiến tạo hệ sinh thái số

Ngày 12.12, UBND tỉnh Tây Ninh chủ trì tổ chức diễn đàn quốc tế "Asia R&D Connect 2025" với chủ đề "Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Động lực phát triển Tây Ninh kết nối vùng và hội nhập quốc tế trong kỷ nguyên vươn mình".

Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học trong, ngoài nước tham gia và được kỳ vọng là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của tỉnh.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, nêu 3 vấn đề cần các chuyên gia, nhà khoa học "hiến kế" để giúp tỉnh phát triển bền vững ẢNH: BẮC BÌNH

Thay mặt đơn vị chủ trì, ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh, khẳng định tỉnh mong muốn đồng hành cùng doanh nghiệp, viện trường và chuyên gia quốc tế để xây dựng hệ sinh thái nghiên cứu - phát triển (R&D) mang tầm khu vực. Đây được xem là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.

3 vấn đề trăn trở của lãnh đạo tỉnh Tây Ninh

Để cụ thể hóa mục tiêu mang tầm chiến lược này, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh đang trăn trở 3 vấn đề mang tính cốt lõi. Đó là làm sao để đưa khoa học, công nghệ trở thành động lực tăng trưởng thực chất. Tây Ninh xác định không dừng lại ở các dự án nghiên cứu rời rạc mà hướng tới mô hình quản trị mới, gắn chặt nghiên cứu với thực tiễn và nhu cầu doanh nghiệp. Mục tiêu là công nghệ phải chuyển hóa cụ thể thành năng suất lao động và tạo ra lợi thế cạnh tranh rõ rệt cho địa phương.

Diễn đàn có sự tham dự của ông Lê Văn Hẳn (thứ 4 từ trái sang), Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ẢNH: BẮC BÌNH

Vấn đề thứ 2 là tối ưu hóa giá trị chuyển đổi số từ nền tảng dữ liệu. Bởi thách thức lớn nhất hiện nay không phải là công nghệ, mà là câu chuyện khai thác dữ liệu và con người. Vấn đề làm sao để biến dữ liệu thành tài nguyên chung phục vụ hiệu quả cho công tác dự báo, hoạch định chính sách và mang lại trải nghiệm tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp.

Thứ 3 là kiến tạo hệ sinh thái đổi mới sáng tạo chuyên sâu và bền vững. Lãnh đạo tỉnh Tây Ninh mong muốn xây dựng hệ sinh thái gắn liền với các ngành mũi nhọn như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch số và logistics thông minh. Trong đó, Trung tâm Đổi mới sáng tạo sắp triển khai sẽ đóng vai trò hạt nhân kết nối chuỗi giá trị "Viện - Trường - Doanh nghiệp - Nhà đầu tư", ông Phạm Tấn Hòa nói và kỳ vọng các nhà khoa học sẽ giúp tỉnh giải bài toán này.

Các chuyên gia nước ngoài hiến kế cho Tây Ninh

Điểm nhấn của diễn đàn là các tham luận chuyên sâu từ các học giả và lãnh đạo doanh nghiệp quốc tế, tập trung giải quyết các bài toán đặc thù của Tây Ninh.

Về quản trị công nghệ, Mr. Colin Blackwell (Chủ tịch Hyrerion Fintech AG) giới thiệu mô hình Quản trị trí tuệ nhân tạo (Intelligence Management - IM). Ông nhận định Tây Ninh đã sẵn sàng xây dựng đơn vị IM để ứng dụng AI vào du lịch, nông nghiệp và dịch vụ công, giúp chuyển đổi từ cách làm rời rạc sang chiến lược dài hạn.

Diễn đàn quy tụ nhiều chuyên gia, nhà khoa học, lãnh đạo doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia ẢNH: BẮC BÌNH

Trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, PGS-TS Hyondong Oh (KAIST - Hàn Quốc) và TS Nguyễn Ngô Phong (VGU) đề xuất dự án thí điểm "Smart Farming Pilot" sử dụng IoT và thiết bị bay không người lái (UAV). Các thí nghiệm cho thấy công nghệ này có thể giúp tăng năng suất cây trồng từ 10 - 25% và giảm chi phí tới 30%, rất phù hợp với thế mạnh cây mía, sắn và rau màu của tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh cơ hội là những thách thức về an ninh phi truyền thống. PGS-TS Lennon Chang (Đại học Deakin, Úc) cảnh báo về sự gia tăng tấn công mạng nhắm vào chính quyền địa phương. Ông khuyến nghị Tây Ninh cần thành lập trung tâm giám sát an ninh mạng (SOC) cấp tỉnh với triết lý "Công nghệ bảo vệ hệ thống - Nhận thức bảo vệ con người".

Định vị Tây Ninh là "vùng vệ tinh chiến lược"

Một trong những vấn đề được thảo luận sôi nổi là tính liên kết vùng. Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở KH-CN TP.HCM, chia sẻ bài học từ hệ sinh thái khởi nghiệp của TP.HCM với triết lý "doanh nghiệp làm trung tâm, nhà nước kiến tạo". Từ đó, ông Thắng và các chuyên gia tham dự diễn đàn tham vấn, định hướng Tây Ninh nên tận dụng vị trí liên vùng để trở thành "vệ tinh" thu hút doanh nghiệp công nghệ cho TP.HCM.

GS-TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng chiến lược phát triển Đại học Kinh tế TP.HCM, chia sẻ về Dự án Asia R&D Connet và mô hình Asia R&D Hub áp dụng tại Tây Ninh

ẢNH: BẮC BÌNH

Cụ thể, Mr. Albert Antoine (CEO TAIPY) cho rằng để tăng tốc, Tây Ninh cần tập trung vào các ngành chiến lược như logistics biên giới, năng lượng tái tạo và chế biến chế tạo, gắn thu hút FDI thế hệ mới với chuyển giao công nghệ.

Ngoài ra, nhóm nghiên cứu từ UEH.ISB - Đại học Kinh tế TP.HCM cũng đề xuất chiến lược thương hiệu du lịch số cho núi Bà Đen dựa trên 4 trụ cột: kết hợp giữa trải nghiệm tâm linh, văn hóa và công nghệ 3D/VR, hướng tới hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh.

GS-TS Nguyễn Đông Phong, Chủ tịch Hội đồng Chiến lược phát triển Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH), chia sẻ Dự án Asia R&D Connect hình thành với tham vọng kết nối các câu chuyện quốc tế để tư vấn, kiến tạo nên mô hình "Asia R&D Hub" - một nền tảng kết nối tri thức toàn cầu phục vụ phát triển bền vững ngay tại Tây Ninh.

Diễn đàn Asia R&D Connect 2025 không chỉ dừng lại ở các thảo luận học thuật, mà còn mở ra cơ hội hợp tác đa chiều giữa cơ quan quản lý, khối học thuật và doanh nghiệp, góp phần lan tỏa tinh thần "Tây Ninh vươn mình - Việt Nam vươn xa".



