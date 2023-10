Chủ ô tô đổi xe, giữ biển số có khó đăng kiểm?

Theo phản ánh từ một số trung tâm đăng kiểm, các tài xế đưa phương tiện đến đăng kiểm đã gặp rắc rối với ô tô đổi xe, giữ biển số do phần mềm kiểm định chưa được nâng cấp.

Xe ô tô đến đăng kiểm tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V (Q.Đống Đa, Hà Nội) vào chiều 27.10 NGUYỄN TRƯỜNG

Theo ông Trần Quốc Hoàn, Phó giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V, ở thời điểm hiện tại, tài xế ô tô đổi xe, giữ biển số sẽ gặp khó do phần mềm của chương trình biển số kiểm định hiện không đủ ô trống ký tự để điền vào.

Một cán bộ Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V nêu ví dụ, ông Nguyễn Văn A. đang sở hữu xe ô tô của hãng T. có biển số 30A-123.45. Sau khi bán chiếc xe của hãng T. đi, mua xe ô tô khác mang nhãn hiệu của hãng M., ông A. vẫn tiếp tục phải sử dụng biển số 30A-123.45 vì biển số này đã cấp, quản lý theo mã định danh cá nhân của ông A.

Nhưng khi mang xe của hãng M. đến, phía trung tâm đăng kiểm sẽ có thao tác chuyển đổi biển số 30A-123.45 sang biển số CV30A-123.45, thêm ký tự "CV" để đảm bảo thông tin của xe ô tô nhãn hiệu T. vẫn được lưu giữ, đồng thời cấp được biển số mới cho xe ô tô mới.

Tuy nhiên, trong trường hợp ông A. tiếp tục bán xe ô tô nhãn hiệu M. để mua chiếc xe ô tô khác thì khó khăn bắt đầu nảy sinh. Bởi lẽ, dòng quản lý đăng kiểm chỉ được điền tối đa 11 ký tự. Nếu tiếp tục điền ký tự "CV" vào biển số CV30A-123.45 thì không đủ chỗ trống.

"Khó khăn, vướng mắc sẽ nảy sinh khi người dân đổi xe, giữ biển số từ lần thứ 2 trở đi. Việc này cũng chưa có hướng dẫn cụ thể từ cơ quan chức năng, trong khi đó phần mềm của chương trình chưa được nâng cấp", vị cán bộ đăng kiểm này chia sẻ.

Thông tin thêm với Thanh Niên, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam (Bộ GTVT), cho biết hiện nay biển số xe đã được định danh theo quy định mới của Bộ Công an. Khi đăng ký đáng lẽ phải ra số khung, số máy của phương tiện trùng khớp với biển số định danh của phía công an, song do ngành đăng kiểm đang sử dụng hệ thống phần mềm cũ nên việc định danh theo đúng số khung vẫn chưa chuẩn.

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới số 29.03V tiến hành đổi xe, giữ biển số, điền thêm ký tự "CV" cho trường hợp mang biển số 51K-xxx.xx NGUYỄN TRƯỜNG

Để khắc phục tình trạng này, đăng kiểm viên sẽ can thiệp nhập thủ công trong nhập số liệu của phần mềm quản lý phương tiện, theo số khung mới trùng với mã định danh của xe đã được cơ quan công an cấp.

Về lâu dài, theo ông An, ngành đăng kiểm sẽ nâng cấp hoặc thay mới phần mềm để tương thích với biển số định danh mới. Tuy nhiên, việc này cần thời gian triển khai.

Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng nêu một thực tế có tình huống 2 xe có số khung trùng nhau khi đăng kiểm. Thực tế theo quy định, mỗi xe có một số khung riêng, song vừa qua sau khi rà soát phát hiện một số trường hợp có lỗi của nhà sản xuất khiến một số xe bị trùng số khung. Dù vậy, số lượng xe bị trùng số khung không nhiều.

Đáng chú ý, việc trùng số khung giữa 2 xe khác nhau còn có thể do các xe vi phạm "xe chồng xác". Đây là chiêu trò sử dụng giấy tờ hợp pháp của một phương tiện (thường là xe bị tai nạn, cháy, nổ không thể khôi phục được), gắn sang một chiếc xe khác không có giấy tờ.

Thông tư 24/2023/TT-BCA do Bộ Công an ban hành quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8. Theo đó, khi bán xe cũ, người dân phải nộp lại giấy tờ (chứng nhận đăng ký xe, biển số xe) cho cơ quan công an.

Biển số bị thu hồi sẽ được cấp lại khi chủ xe đăng ký xe khác thuộc sở hữu của mình. Biển số được lưu giữ lại cho chủ xe trong 5 năm kể từ ngày thu hồi. Nói cách khác, biển định danh sẽ gắn liền với người chứ không theo xe.

Tuy nhiên, biển định danh khi gắn với xe mới sẽ phải thay đổi các thông tin liên quan từ số khung, số máy của xe mới so với số khung, số máy của xe cũ trong hệ thống phần mềm đăng kiểm.