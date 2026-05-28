Chủ quán cà phê, tiệm nước tìm gì tại Food & Drink Show Đà Nẵng?

Ngày 28.5, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm Đà Nẵng (phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng) khai mạc triển lãm thương mại chuyên ngành thực phẩm, đồ uống và các giải pháp đóng gói bao bì lần thứ 2 - Food & Drink Show Đà Nẵng 2026.

Ngay ngày đầu khai mạc, đã có rất đông đảo chủ quán ăn, tiệm nước tham quan, tìm kiếm nguyên liệu mới tại Food & Drink Show Đà Nẵng 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Diễn ra từ ngày 28 - 30.5, chương trình quy tụ hơn 100 gian hàng trưng bày thực phẩm, đồ uống, máy móc thiết bị đóng gói bao bì, thiết bị ngành bánh, nguyên phụ liệu thực phẩm… của nhiều doanh nghiệp uy tín đến từ Việt Nam và các thị trường quốc tế, như Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc, Hàn Quốc…

Theo ban tổ chức (BTC), thị trường thực phẩm và đồ uống tại khu vực miền Trung đang ghi nhận nhiều tiềm năng phát triển nhờ sự tăng trưởng mạnh của ngành du lịch, dịch vụ, tiêu dùng cùng hệ sinh thái nhà hàng - khách sạn. Trong đó, thành phố Đà Nẵng được xem là trung tâm kết nối quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị trường, tìm kiếm đối tác và phát triển mạng lưới kinh doanh trong lĩnh vực F&B.

Food & Drink Show Đà Nẵng 2026 chính thức khai mạc vào ngày 28.5, trở thành điểm hẹn kết nối của cộng đồng kinh doanh ngành thực phẩm, đồ uống ẢNH: HUY ĐẠT

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng đánh giá cao sáng kiến của các đơn vị tổ chức, đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ thành phố Đà Nẵng trong việc đưa Food & Drink Show đến với thành phố.

Theo bà Trâm, Food & Drink Show Đà Nẵng 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần tạo cầu nối hiệu quả giữa doanh nghiệp với các đối tác, khách hàng tiềm năng trong lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Đồng thời kỳ vọng các đơn vị tiếp tục lựa chọn thành phố Đà Nẵng để tổ chức sự kiện thường niên, từng bước nâng cao quy mô triển lãm trong những năm tới.

Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó giám đốc Sở Công thương thành phố Đà Nẵng phát biểu tại lễ khai mạc ẢNH: HUY ĐẠT

Bên cạnh khu vực trưng bày sản phẩm, triển lãm còn tổ chức nhiều hoạt động chuyên ngành và trải nghiệm dành cho khách tham quan, như: kết nối doanh nghiệp, tọa đàm chuyên đề, workshop, quảng diễn ẩm thực…

Ghi nhận của PV Thanh Niên trong ngày đầu khai mạc, khu vực triển lãm luôn nhộn nhịp người dân, chủ quán ăn, cà phê, tiệm nước giải khát đến tham quan, trải nghiệm sản phẩm và tìm kiếm nguồn nguyên liệu mới. Nhiều gian hàng pha chế, thực phẩm và thiết bị ngành F&B thu hút đông khách xếp hàng dùng thử, nghe tư vấn và kết nối hợp tác kinh doanh.

Tham quan các gian hàng đồ uống tại triển lãm, chị Hà Minh Thanh, chủ tiệm nước giải khát tại phường Hòa Cường cho biết, chương trình mang đến nhiều sản phẩm và nguyên liệu phù hợp với mô hình kinh doanh mà chị đang theo đuổi.

"Đến đây tôi được trải nghiệm nhiều loại nguyên liệu pha chế mới, học thêm cách phối vị, cân chỉnh nguyên liệu để thức uống ngon và đúng vị hơn. Các nhân viên tại gian hàng cũng hướng dẫn khá chi tiết nên mình có thêm nhiều ý tưởng để làm mới menu quán để "bắt trend" phục vụ các bạn trẻ", chị Thanh chia sẻ.

Các doanh nghiệp giới thiệu nhiều dòng nguyên liệu, máy móc hiện đại phục vụ ngành F&B đã thu hút đông khách tham quan trong ngày khai mạc triển lãm ẢNH: HUY ĐẠT

Trong khi đó, bà Hồ Thị Hà Ánh, chủ quán cà phê giải khát trên đường Lê Thanh Nghị (thành phố Đà Nẵng) cho biết, triển lãm là dịp để các hộ kinh doanh nhỏ tiếp cận thêm nhiều thiết bị, máy móc và xu hướng mới của ngành F&B.

"Khi tham quan các gian hàng, tôi được giới thiệu tham khảo sản phẩm, có cơ hội kết nối trực tiếp với các nhà cung cấp từ đó tiếp cận mức giá phù hợp, chính sách hợp tác tốt hơn. Tôi thấy chương trình rất thiết thực với các cơ sở kinh doanh nhỏ như gia đình tôi", bà Ánh nói.

Nhiều chủ quán ăn, tiệm nước đến Food & Drink Show để cập nhật xu hướng kinh doanh mới ẢNH: HUY ĐẠT

Triển lãm mở cửa đón khách tham quan miễn phí từ 9 - 18 giờ hằng ngày, kéo dài đến hết ngày 30.5. Người dân và du khách có thể đăng ký tham gia trực tiếp tại sự kiện hoặc đăng ký trực tuyến trước thông qua hệ thống của BTC.