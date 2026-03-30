Chú rể gặp tai nạn tử vong trước ngày cưới

Khánh Hoan
30/03/2026 07:41 GMT+7

Chạy xe máy từ nhà gái về nhà, một nam thanh niên gặp tai nạn giao thông rồi tử vong ngay trước ngày cưới.

Ngày 30.3, một lãnh đạo xã Bạch Hà (Nghệ An) cho biết vụ tai nạn giao thông thương tâm này vừa xảy ra tại địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, tối 29.3, anh M. (25 tuổi, ngụ xã Bạch Hà) chạy xe máy từ nhà bạn gái ở xóm bên cạnh về nhà. Khi đang đi trên đường tỉnh 533, xe máy của anh M. bất ngờ đâm vào xe bồn đang dừng đỗ bên đường.

Chú rể gặp tai nạn tử vong trước ngày cưới- Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn

ẢNH: CTV

Vụ tai nạn khiến anh M. tử vong tại chỗ. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng cho hay, anh M. dự kiến làm đám cưới vào ngày 30.3 tại nhà riêng ở xóm 2, xã Bạch Hà. Gia đình đã chuẩn bị mâm cỗ.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Trong đêm, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo: Bà ngoại chờ mãi bữa cơm trưa

Vụ tai nạn trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 14.3 khiến hai mẹ con cô giáo tử vong. Ở quê nhà, bà ngoại vẫn chờ bữa cơm gà cháu thích, nhưng cuộc gặp gỡ ấy đã không bao giờ xảy ra.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
