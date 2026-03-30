Chú rể gặp tai nạn tử vong trước ngày cưới

Ngày 30.3, một lãnh đạo xã Bạch Hà (Nghệ An) cho biết vụ tai nạn giao thông thương tâm này vừa xảy ra tại địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, tối 29.3, anh M. (25 tuổi, ngụ xã Bạch Hà) chạy xe máy từ nhà bạn gái ở xóm bên cạnh về nhà. Khi đang đi trên đường tỉnh 533, xe máy của anh M. bất ngờ đâm vào xe bồn đang dừng đỗ bên đường.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: CTV

Vụ tai nạn khiến anh M. tử vong tại chỗ. Lãnh đạo chính quyền địa phương cũng cho hay, anh M. dự kiến làm đám cưới vào ngày 30.3 tại nhà riêng ở xóm 2, xã Bạch Hà. Gia đình đã chuẩn bị mâm cỗ.

Sự việc diễn ra quá bất ngờ khiến nhiều người xót xa, thương cảm.

Trong đêm, lực lượng chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.