Chủ sở hữu nước hoa Miss Sài Gòn đặt mục tiêu doanh thu cán mốc 1.000 tỉ

Trải qua 45 năm hình thành và phát triển, Công ty CP Mỹ phẩm Sài Gòn (SCC) đã không ngừng cải tiến và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển công nghệ, kỹ thuật số, quy trình, hoàn thiện tiêu chuẩn GMP. Trong số đó, sản phẩm đã và đang tạo ấn tượng, thu hút khách hàng quốc tế nhiều nhất là nước hoa Miss Saigon, Miss Vietnam. Bởi sản phẩm này mang hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam với tà áo dài duyên dáng, chiếc nón lá, vừa tôn vinh vẻ đẹp Việt, vừa mang lại cảm xúc khó quên cho người dùng.

Bà Nguyễn Kim Thoa - Chủ tịch Công ty mỹ phẩm Sài Gòn chia sẻ mục tiêu hướng đến đạt doanh thu 1.000 tỉ đồng CTV

Theo bà Nguyễn Kim Thoa - Chủ tịch công ty - ngoài nước hoa là sản phẩm chủ lực, công ty còn sản xuất nhiều dòng sản phẩm chăm sóc cơ thể, chăm sóc gia đình, nhà cửa, đáp ứng nhu cầu cho những khách hàng trong và ngoài nước. Công ty đã cho ra đời nhiều bộ sưu tập nước hoa Miss Saigon, Miss Vietnam, Cindy, dầu gội đầu Fresh Thiên nhiên và sữa tắm… "Quá trình đi lên của SCC đã phải đối mặt với nhiều cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, sự xuất hiện rất sớm của các tập đoàn mỹ phẩm lớn mạnh trên toàn cầu đầu tư vào Việt Nam cũng như trận đại dịch vừa qua. Chúng tôi đã và vẫn tự tin có những bước đi riêng vững chắc, tài chính lành mạnh, nguồn nhân lực đầy nhiệt huyết, sáng tạo và chuyên nghiệp. Thể hiện qua kết quả kinh doanh gần đây nhất của công ty chúng tôi gồm tăng trưởng 345% trong giai đoạn 2021-2023, kế hoạch 2023-2026 tăng trưởng 276%, dự kiến chậm nhất giai đoạn 2025-2026 đạt mục tiêu doanh thu 1.000 tỉ đồng", bà Nguyễn Kim Thoa chia sẻ.

Khách hàng thử các sản phẩm của công ty mỹ phẩm Sài Gòn CTV

Dịp này, công ty đã ra mắt dòng sản phẩm mới là nước hoa Notes of Mekong và sản phẩm dầu gội Fresh thảo mộc dưỡng sinh. Trong đó, dòng sản phẩm nước hoa Notes of Mekong được đồng sáng tạo và điều chế bởi các chuyên gia của Dsm- Firmenich- công ty hương liệu hàng đầu thế giới đến từ Thụy Sĩ và SCC. Ông Alexandre Freile, nhà điều chế nước hoa cao cấp tại Dsm-Firmenich - chia sẻ, lấy cảm hứng từ dòng sông Mekong hùng vĩ cùng với nhịp sống sôi động dọc theo dòng sông, bộ sưu tập Notes of Mekong đặc tả vẻ đẹp và sự trù phú của dòng sông mang tính biểu tượng của vùng Đông Nam Á - Mekong. Mỗi mùi hương được chế tác một cách tỉ mỉ mang cá tính và dấu ấn riêng tạo nên một hành trình độc đáo cho khứu giác...