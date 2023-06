Chủ thầu lĩnh án tù, trụ sở UBND huyện hơn 50 tỉ ở Quảng Nam ‘đứng bánh’

Dự án xây dựng trụ sở HĐND – UBND H.Quế Sơn (Quảng Nam) có tổng kinh phí hơn 50 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách tỉnh 50%, còn lại là của huyện. Công trình triển khai xây dựng từ tháng 3.2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 3.2023. Tuy nhiên, khi dự án đang vào giai đoạn hoàn thiện nước rút thì bất ngờ dừng thi công, khiến dư luận không khỏi băn khoăn.

Trao đổi với PV Thanh Niên về vấn đề này, ông Nguyễn Phước Sơn, Chủ tịch UBND H.Quế Sơn, cho biết công trình trụ sở HĐND – UBND H.Quế Sơn do liên danh nhà thầu Công ty TNHH Xây dựng vận tải Xuân Thảo và Công ty CP tư vấn và kỹ thuật xây dựng Đại Bình An (viết tắt Công ty Đại Bình An) thi công.

Trong đó, Công ty Xuân Thảo là nhà thầu chính và đã thực hiện cơ bản hoàn thiện phần việc của mình. Nhà thầu phụ là Công ty Đại Bình An với khoảng 30% khối lượng, nhưng mới thi công được một ít thì lãnh đạo Công ty Đại Bình An bị bắt.

Công trình trụ sở HĐND – UBND H.Quế Sơn "đứng bánh" sau khi nhà thầu bị bắt MẠNH CƯỜNG

Theo ông Sơn, sau khi chủ thầu bị bắt thì công trình buộc phải dừng thi công. Nguyên nhân bị bắt là do các lãnh đạo công ty liên quan đến công tác đấu thầu dự án xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam vi phạm pháp luật.

Theo ông Sơn, ban đầu công trình thi công rất nhanh, dự tính sẽ hoàn thành trước tiến độ và dự kiến sẽ khánh thành vào tháng 8.2022, nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Cấm Dơi. Hiện công trình đã xây dựng xong với tổng khối lượng hơn 80%, nhưng dự án đành phải đình trệ vì lãnh đạo của Công ty Đại Bình An bị bắt.

“Đến thời điểm này, dự án đã trễ tiến độ khoảng 2 tháng. Huyện đã thực hiện các thủ tục chấm dứt hợp đồng dự án trong trường hợp “bất khả kháng” và đã nghiệm thu, thanh toán hết khối lượng đã thực hiện cho Công ty Xuân Thảo. Phần còn lại, huyện đang lập dự toán, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để tổ chức đấu thầu lại”, ông Sơn nói.

Trụ sở HĐND – UBND H.Quế Sơn có kinh phí đầu tư hơn 50 tỉ đồng MẠNH CƯỜNG

Cũng theo ông Sơn, hiện nay dự án đang ở giai đoạn trình UBND tỉnh Quảng Nam xem xét quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu, sau đó huyện mới tổ chức đấu thầu chọn lại đơn vị nhà thầu mới để hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Mới đây, ngày 31.5, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng ra xét xử sơ thẩm. Đây là vụ án liên quan đến 3 công trình khác nhau ở H.Thăng Bình và TP.Hội An (Quảng Nam).

Trong đó, Trần Thanh Dũng, Phó giám đốc Công ty Đại Bình An, có vai trò chủ chốt, được xác định đã gây thiệt hại của Nhà nước hơn 365 triệu đồng, bị phạt 27 tháng tù. Tô Văn Thanh, Giám đốc Công ty Đại Bình An, gây thiệt hại hơn 244 triệu đồng, bị xử phạt 10 tháng 16 ngày tù.

Công ty Đại Bình An là nhà thầu phụ tham gia thi công trụ sở HĐND - UBND H.Quế Sơn.