Hủy công văn xin miễn truy cứu hình sự cho cán bộ vi phạm trong đấu thầu

Trong quý 1/2023, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố, thụ lý điều tra 14 vụ với 28 bị can có hành vi tham nhũng. Trong đó, có 7 vụ với 7 bị can kỳ trước chuyển sang; khởi tố mới 7 vụ với 21 bị can.