'Chú thuật hồi chiến 0' và loạt bom tấn anime 'hốt bạc' trăm triệu USD

Theo trang Anime News Network, trong 3 ngày cuối tuần qua (từ thứ 6 đến chủ nhật), phim Chú thuật hồi chiến 0 thu về 22 triệu yên Nhật (tương đương 169.300 USD), nâng tổng doanh thu tại xứ sở hoa anh đào lên con số trên 117,8 triệu USD (trích từ trang The Numbers).

Tổng doanh thu toàn cầu của phim là gần 186 triệu USD, trong đó tại thị trường Bắc Mỹ, phim thu về 33,9 triệu USD. Thành tích trên đưa Chú thuật hồi chiến 0 lên vị trí thứ 7 trong danh sách những anime có doanh thu cao nhất trên thế giới. Vị trí này trước đó thuộc về phim Stand By Me Doraemon với tổng doanh thu 183 triệu USD toàn cầu.

Do Sunghoo Park chỉ đạo dựa trên nguyên tác cùng tên của mangaka Gege Akutami, phim Chú thuật hồi chiến 0 kể về một chú thuật sư cùng chú linh đeo bám cậu ta. Trong thế giới Chú thuật hồi chiến, chú thuật sư là những người có khả năng khống chế chú linh.

6 anime có doanh thu cao hơn Chú thuật hồi chiến 0 dưới đây (sắp theo tên đạo diễn) đều quen thuộc với khán giả khắp thế giới. Vị trí thứ 6 là phim Weathering With You (2019) với doanh thu 190 triệu USD toàn cầu. Vị trí thứ 3 là Your Name (2016) với số tiền 355,2 triệu USD. Hai phim này đều do Makoto Shinkai chỉ đạo.





3 anime khác trong danh sách đến từ xưởng Ghibli và đều do huyền thoại Hayao Miyazaki sáng tạo. Đó là vị trí thứ 5 của phim Ponyo (2008) với tổng doanh thu toàn cầu 205 triệu USD. Howl's Moving Castle (2004) nắm giữ vị trí thứ 4 với số tiền 236 triệu USD và phim còn lại của ông là Spirited Away (2001) giữ vị trí thứ 2, với số tiền 355,7 triệu USD. Vị trí đầu trong danh sách thuộc về "bom tấn" Demon Slayer the Movie: Mugen Train (2020) của đạo diễn Haruo Sotozaki với tổng doanh thu trên 504 triệu USD toàn cầu.

Top anime có doanh thu cao nhất mọi thời