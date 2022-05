Phim mới của tài tử Liam Neeson bị 'đè bẹp' tại phòng vé ngay khi xuất xưởng

Trong danh sách phim ăn khách cuối tuần vừa qua tại thị trường Bắc Mỹ, phim hoạt hình The Bad Guys của đạo diễn Pierre Perifel tiếp tục thống trị phòng vé ở vị trí đầu bảng với số tiền 16,1 triệu USD. Hiện tổng doanh thu tại nơi này của phim là 44,4 triệu USD và tổng doanh thu toàn cầu là 118,7 triệu USD.

Tuần qua, giới quan sát đánh giá phòng vé khá yên tĩnh. Các phim giải trí, gia đình thu lời khá èo uột. Xếp thứ 2 trong danh sách phim ăn khách trong 3 ngày cuối tuần là tác phẩm Sonic the Hedgehog 2 của đạo diễn Jeff Fowler với số tiền 11,4 triệu USD, sức hút có giảm so với quãng thời gian trước, nhưng hiện tổng doanh thu tại Bắc Mỹ là 160,9 triệu USD và doanh thu toàn cầu là 323,5 triệu USD.

Xếp thứ 3 trong danh sách là phim phép thuật Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore của đạo diễn David Yates với số tiền 8,3 triệu USD trong những ngày cuối tuần qua, doanh thu tại Bắc Mỹ là 79,6 triệu USD và doanh thu toàn cầu là 329,6 triệu USD.





Trong khi đó, phim hành động, giật gân Memory của đạo diễn Martin Campbell có tài tử Liam Neeson đóng chính, vừa xuất xưởng ngày 29.4 (giờ Mỹ) đã rơi xuống hạng 8 trong danh sách. Theo Box Office Mojo, hiện phim chỉ thu về số tiền 3,1 triệu USD trong tuần vừa qua, một con số quá khiêm tốn so với các tác phẩm khác đang chiếu. Trên thị trường quốc tế, hiện phim chỉ thu về số tiền 99.000 USD, tổng doanh thu trên thế giới của phim chưa chạm đến con số 3,2 triệu USD.

Một rủi ro lớn cho tân binh như phim Memory khi mà ngày 6.5 tới, bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness của đạo diễn Sam Raimi sẽ ra rạp. Theo The Hollywood Reporter, đối với tình hình phòng vé, sự xuất hiện của bom tấn này là một tín hiệu tốt và các chủ rạp đang đợi để chứng kiến sự bùng nổ lượng người xem trong thời gian tới.