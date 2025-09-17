Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam bị tuyên 4 năm 6 tháng tù, phạt 2 tỉ đồng

Sáng nay (17.9), TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tam (45 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị - HĐQT Công ty Asanzo) 4 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu, tuyên phạt 2 tỉ đồng về tội trốn thuế.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Xuân Tình (40 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Asanzo, em trai của ông Tam) 2 năm 6 tháng về tội trốn thuế.

Bị cáo Phạm Văn Tam và em trai ẢNH: NGUYỄN ANH

Cáo trạng cáo buộc ông Tam có hành vi nhập lậu 1.300 chiếc lò nướng cho Công ty Asanzo, trị giá 414,7 triệu đồng; từ năm 2017 - 2019, Công ty Asanzo trốn thuế hơn 15,7 tỉ đồng.

Nhận định, HĐXX phân tích tại tòa các bị cáo thành khẩn nhận tội, phù hợp tài liệu chứng cứ khác trong vụ án, đủ căn cứ xác định các bị cáo phạm tội như cáo trạng nêu.

HĐXX đánh giá Phạm Văn Tam là người tổ chức, chỉ đạo trong vụ án buôn lậu. Ở tội danh trốn thuế, bị cáo Tình là người đại diện pháp luật nên cũng cần có mức án phù hợp.

Bên cạnh đó, theo tòa, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; có nhiều tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, khắc phục toàn bộ hậu quả... nên cần có mức án tương ứng.

Trước đó, luận tội, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt ông Phạm Văn Tam từ 5 - 6 năm tù tội buôn lậu, từ 5 - 6 năm tù tội trốn thuế, tổng hợp hình phạt ở 2 tội danh là 10 - 12 năm tù; đề nghị Tình từ 4 - 5 năm tù tội trốn thuế.

Bào chữa cho bị cáo Tam, luật sư Phạm Công Hùng cho rằng các thân chủ mình có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng mức án Viện kiểm sát đưa ra là quá nặng.

Viện kiểm sát: Chủ tịch Asanzo Phạm Văn Tam phạm tội ‘rất tinh vi’

Luật sư Hùng nói thêm, tại tòa, bị cáo Tam đã nhận tội so với giai đoạn điều tra. Vì vậy, cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ đặc biệt là bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan chức năng trong quá trình giải quyết vụ án, để xem xét lại mức án đối với bị cáo.

Đối đáp, Viện kiểm sát nêu ở phần tranh luận, Viện kiểm sát đã ghi nhận chuyển biến nhận thức tích cực của Tam khi bị cáo nhận tội tại tòa. Viện kiểm sát cũng đã đề nghị HĐXX áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo đối với bị cáo.

“Tuy nhiên, chuyển biến tích cực này không đến mức đặc biệt, để áp dụng tình tiết tích cực hợp tác với cơ quan chức năng như luật sư nêu. Bởi thời điểm xảy ra vụ án buôn lậu, bị cáo Tam đã hành vi chu cấp 30 triệu đồng/tháng yêu cầu nhân viên là Trương Ngọc Liêm bỏ trốn, gây khó cho CQĐT khi điều tra”, Viện kiểm sát đánh giá.

Ngoài ra, Viện kiểm sát cũng nhấn mạnh, ở vụ án buôn lậu, tòa đã tuyên bị cáo Trương Ngọc Liêm (Giám đốc Công ty Sa Huỳnh) 4 năm tù. Bị cáo Tam với vai trò chỉ đạo, nên Viện kiểm sát đã đề nghị từ 5 - 6 năm là phù hợp.

Nói lời sau cùng trước khi HĐXX vào nghị án, bị cáo Phạm Văn Tam nói rằng bản thân thành lập doanh nghiệp chỉ giúp sức cho người có thu nhập thấp. Bản thân bị cáo và Công ty Asanzo cũng chỉ mong đóng góp công sức cho Nhà nước. Bị cáo mong HĐXX xem xét giảm nhẹ cho tôi để về với gia đình, đóng góp cho xã hội.

Bị cáo Phạm Xuân Tình cũng mong HĐXX cho bị cáo mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình.