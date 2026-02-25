Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Chủ tịch Cung điện Versailles tiếp quản bảo tàng Louvre

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
25/02/2026 21:09 GMT+7

Chính phủ Pháp ngày 25.2 đã bổ nhiệm ông Christophe Leribault làm tân Giám đốc bảo tàng Louvre, sau vụ trộm trang sức 100 triệu USD gây chấn động.

Hãng AFP ngày 25.2 đưa tin tại cuộc họp nội các cùng ngày, Hội đồng bộ trưởng của chính phủ Pháp đã nhất trí bổ nhiệm ông Leribault làm người đứng đầu bảo tàng Louvre, thay bà Laurence des Cars đã từ chức hôm 24.2. Ông Leribault là người được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron lựa chọn để tiếp quản Louvre, công trình thuộc quản lý của chính phủ nước này.

Người phát ngôn chính phủ Pháp Maud Bregeon cho biết tân giám đốc Louvre sẽ "lãnh đạo các dự án lớn cho tương lai của bảo tàng". Bộ Văn hóa Pháp nêu thêm ông Leribault cũng sẽ phải "khôi phục lại niềm tin", sau nhiều sự cố tại bảo tàng danh tiếng.

Chủ tịch Cung điện Versailles tiếp quản bảo tàng Louvre - Ảnh 1.

Ông Christophe Leribault, người sẽ thôi chức Chủ tịch Cung điện Versailles để tiếp quản vị trí Giám đốc bảo tàng Louvre

ẢNH: AFP

Vụ trộm táo tợn số trang sức hoàng gia tại bảo tàng Louvre hồi tháng 10.2025 đã gây chấn động. Đến nay có 4 nghi phạm bị bắt, song giới chức chưa tìm thấy số trang sức bị đánh cắp.

Ngoài khắc phục hình ảnh sau vụ trộm nêu trên, công việc cho tân Giám đốc Leribault là không nhỏ, khi phải giải quyết những yêu cầu của công đoàn muốn tuyển thêm nhân viên, rò rỉ đường ống nước làm hư hại nhiều hiện vật giá trị, một số hạng mục tại bảo tàng đã xuống cấp.

Kẻ trộm làm gì với số châu báu bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre?

Ông Leribault là một nhà sử học nghệ thuật chuyên về các tác phẩm thế kỷ 18. Trước khi tiếp quản vị trí đứng đầu Louvre, ông Christophe Leribault là Chủ tịch tại Cung điện Versailles, một vị trí danh giá trong nền văn hóa Pháp. Ông Leribault sẽ thôi giữ chức đứng đầu Cung điện Versailles mà ông mới chỉ đảm nhiệm từ năm 2024.

Tờ Le Monde cho hay việc bà des Cars từ chức đã được dự báo trước, khi cựu lãnh đạo Louvre chịu sức ép lớn từ công chúng và giới chính trị sau vụ trộm trang sức.

