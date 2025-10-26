Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bắt 2 nghi phạm trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre Pháp

Khánh An
Khánh An
26/10/2025 16:49 GMT+7

Hai nghi phạm vừa bị bắt liên quan vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre là 2 người đàn ông sống tại khu ngoại ô Seine-Saint-Denis ở Paris (Pháp).

Bắt 2 nghi phạm trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre Pháp- Ảnh 1.

Truyền thông đưa tin tại khu vực Bảo tàng Louvre

ẢNH: AFP

Tờ Le Parisien ngày 26.10 đưa tin hai nghi phạm vừa bị bắt giữ liên quan vụ trộm các món trang sức vương miện quý giá tại Bảo tàng Louvre ở Paris (Pháp).

Hai người đàn ông này sống tại khu ngoại ô Seine-Saint-Denis của Paris, và một người trong số họ đang chuẩn bị lên máy bay tại sân bay Charles de Gaulle.

Tại bảo tàng có lượng khách tham quan đông nhất thế giới này, những tên trộm đã dùng xe thang leo lên mặt tiền bảo tàng Louvre, cạy cửa sổ, đập vỡ các tủ trưng bày hôm 19.10.

Chúng chỉ mất vài phút để lấy đi một số báu vật vương miện vô giá của Pháp, nhưng đã đánh rơi một chiếc vương miện nạm đá quý trong lúc bỏ trốn. Bốn tên trộm mang theo dụng cụ đột nhập vào tòa nhà lúc khoảng 9 giờ 30, không lâu sau khi bảo tàng mở cửa đón khách tham quan.

Các nghi phạm đã sử dụng một xe thang để tiếp cận Phòng trưng bày Apollo qua một ban công gần sông Seine. Hình ảnh hiện trường cho thấy một chiếc xe thang được đặt dẫn lên cửa sổ tầng một.

Bắt 2 nghi phạm trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre Pháp- Ảnh 2.

Khách tham quan đến bảo tàng hôm 22.10

ẢNH: AFP

Hai tên trộm đã vào bên trong bằng cách cắt cửa sổ bằng dụng cụ điện. Sau đó, chúng đe dọa các nhân viên bảo vệ, buộc họ phải sơ tán khỏi tòa nhà, rồi cắt kính của hai tủ trưng bày chứa trang sức.

Theo truyền thông Pháp, một báo cáo sơ bộ cho một trong ba phòng trong khu vực bảo tàng bị đột nhập không được trang bị camera giám sát.

Kẻ trộm làm gì với số châu báu bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre?

Cảnh sát Pháp cho biết bọn trộm ở bên trong trong vòng bốn phút và tẩu thoát bằng hai chiếc xe tay ga chờ sẵn bên ngoài lúc 9 giờ 38 phút.

Bộ trưởng Tư pháp Pháp sau đó thừa nhận các quy trình an ninh đã "thất bại", khiến đất nước rơi vào "hình ảnh tệ hại". Giới chức cho hay các biện pháp an ninh đã được siết chặt tại các cơ sở văn hóa trên khắp nước Pháp.

