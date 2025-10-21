Hé lộ nhiều tình tiết vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre

Đây là bảo tàng có lượng khách tham quan đông nhất thế giới. Khi xảy ra vụ việc vào ngày 19.10, những tên trộm đã dùng xe thang nâng - thường dùng để chuyển đồ nội thất - để leo lên mặt tiền bảo tàng Louvre, cạy cửa sổ, đập vỡ các tủ trưng bày. Chúng lấy đi một số báu vật vô giá, nhưng đã đánh rơi một chiếc vương miện trong lúc bỏ trốn, theo AFP dẫn lời giới chức Pháp và các nguồn tin.

Kẻ trộm có thể làm gì với số trang sức bị đánh cắp ở Pháp?

Vụ trộm diễn ra giữa ban ngày, khoảng 30 phút sau khi bảo tàng mở cửa, khi bên trong đã có khách tham quan. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy du khách được hướng dẫn ra ngoài qua kim tự tháp kính và các sân liền kề, trong khi cảnh sát phong tỏa những con phố gần sông Seine. Một chiếc xe thang nâng, mà theo giới chức là do chính bọn trộm mang đến, vẫn dựng sát mặt tiền hướng ra sông Seine nơi chúng đột nhập. Các nhà quan sát cho rằng chi tiết này cho thấy một điểm yếu đáng lo ngại vì loại thiết bị như vậy có thể được đưa vào khu vực của một bảo tàng lớn mà không bị kiểm soát.

Vụ việc diễn ra chỉ cách bức tranh Mona Lisa khoảng 250 m và bọn trộm ra tay trong 4 phút. Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati cho rằng đây là một băng trộm chuyên nghiệp. Giới chức Pháp cho biết chiếc vương miện của hoàng hậu Eugenie (vợ của Hoàng đế Napoleon III) nạm ngọc lục bảo và hơn 1.300 viên kim cương sau đó được tìm thấy bên ngoài bảo tàng trong tình trạng bị hư hại.

Lực lượng pháp y xem xét cửa sổ nơi bọn trộm đột nhập ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn thông cáo của Bộ Văn hóa Pháp cho biết có 8 hiện vật bị trộm, gồm vương miện trong bộ trang sức của hoàng hậu Marie-Amelie và hoàng hậu Hortense, dây chuyền trong bộ trang sức gắn ngọc bích của hoàng hậu Marie-Amelie và hoàng hậu Hortense, một hoa tai trong cặp thuộc bộ trang sức gắn ngọc bích của hoàng hậu Marie-Amelie và hoàng hậu Hortense, dây chuyền ngọc lục bảo thuộc bộ trang sức Marie-Louise, cặp hoa tai ngọc lục bảo thuộc bộ trang sức Marie-Louise, ghim cài áo, vương miện của hoàng hậu Eugenie, nút cài lớn ở phần ngực áo của hoàng hậu Eugenie.

Đây là một trong những vụ trộm táo tợn nhất trong thời gian gần đây tại các bảo tàng, xảy ra trong bối cảnh nhân viên than phiền rằng tình trạng quá tải và thiếu nhân lực đang gây áp lực lên công tác an ninh. Bảo tàng đã đóng cửa trong ngày 20.10 sau vụ trộm. Bộ trưởng Tư pháp Pháp Gerard Darmanin cho rằng vụ việc gây ảnh hưởng rất tiêu cực về hình ảnh của Pháp, khi phản ánh thất bại của dịch vụ an ninh.

"Có nhiều bảo tàng ở Paris, ở Pháp với các hiện vật vô giá. Điều chắc chắn là chúng ta đã thất bại", ông thừa nhận. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết trên mạng xã hội rằng "mọi biện pháp đang được thực hiện" nhằm bắt giữ thủ phạm và thu hồi các báu vật bị đánh cắp.