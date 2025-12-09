Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Rò rỉ nước, Bảo tàng Louvre bị hư hại hàng trăm tư liệu quý

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
09/12/2025 06:14 GMT+7

Giới quản lý tại Bảo tàng Louvre ở Pháp ngày 7.12 thông tin về sự cố rò rỉ nước bên trong bảo tàng gần đây, khiến 300-400 tư liệu nghiên cứu bị hư hại.

Theo báo The Guardian, Phó giám đốc Louvre Francis Steinbock cho biết sự cố được phát hiện ngày 26.11, những tài liệu bị hư hại gồm các chuyên san về Ai Cập học và tài liệu khoa học phục vụ nghiên cứu. Đây vốn là các ấn phẩm có niên đại từ cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Rò rỉ nước, Bảo tàng Louvre bị hư hại hàng trăm tư liệu quý - Ảnh 1.

Bảo tàng Louvre ở Pháp

Ảnh: Reuters

Vị lãnh đạo Louvre lưu ý đây là những nguồn tư liệu giá trị, song không phải độc bản, ngoài ra không có tài liệu nào hư hại đến mức không thể khắc phục. Ông Steinbock cho biết số tài liệu nói trên sẽ được sấy khô, mang đi phục chế và trả về kho sau khi hoàn tất. Không có cổ vật nào khác bị ảnh hưởng sau sự cố.

Theo thông báo, vụ rò rỉ nước xảy ra do mở nhầm van trong hệ thống sưởi và thông gió, khiến nước thấm qua trần nhà, chảy xuống nơi cất số tài liệu. Ông Steinbock cho biết hệ thống sưởi và thông gió này đã lỗi thời, bị ngừng hoạt động nhiều tháng và được lên kế hoạch thay thế từ tháng 9.2026. Phía bảo tàng sẽ tiến hành điều tra nội bộ về vụ rò rỉ.

Sự cố trên xảy ra vài tuần sau vụ trộm số trang sức trị giá hơn 100 triệu USD tại Bảo tàng Louvre gây chấn động. Vụ trộm nêu trên, cùng với sự cố rò rỉ nước mới đây, đặt ra những câu hỏi về chất lượng hạ tầng và an ninh tại bảo tàng nổi tiếng ở thủ đô Paris (Pháp), trong khi Louvre là bảo tàng có lượng khách tham quan nhiều nhất thế giới năm 2024 - đã tiếp đón 8,7 triệu lượt khách, theo The Art Newspaper.

Kẻ trộm làm gì với số châu báu bị đánh cắp từ bảo tàng Louvre?

Tin liên quan

Vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre: bảo vật nào mất, tranh Mona Lisa thế nào?

Vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre: bảo vật nào mất, tranh Mona Lisa thế nào?

Vụ trộm diễn ra trong 4 phút và bọn trộm lấy đi những món trang sức vô giá thời hoàng đế Napoleon, nhưng để rơi một vương miện nạm ngọc lục bảo và hơn 1.300 viên kim cương khi bỏ trốn.

Hé lộ nhiều tình tiết vụ trộm táo tợn ở Bảo tàng Louvre

Bắt 2 nghi phạm trong vụ trộm táo tợn tại Bảo tàng Louvre Pháp

Khám phá thêm chủ đề

Báo The Guardian thủ đô Paris Bảo tàng Louvre
