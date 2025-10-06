Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ tịch Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu cấp phường, xã 'thay đổi cách làm việc'

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/10/2025 18:13 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn yêu cầu chính quyền cấp xã, phường phải thay đổi cách làm việc để gần dân, sát dân và giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của người dân, không để tình trạng bức xúc kéo dài.

Ngày 6.10, tại xã Thăng Trường, Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Tại đây, nhiều cử tri thẳng thắn đề xuất, kiến nghị các vấn đề từ chính sách hỗ trợ ngư dân, bình ổn giá vật tư nông nghiệp đến những vướng mắc chưa được giải quyết như chính sách đền bù đất đai của người dân bị ảnh hưởng bởi dự án, chính sách hỗ trợ cho hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả heo châu Phi gây ra...

Đà Nẵng sẽ xử lý cán bộ né tránh dân, để tồn đọng bức xúc kéo dài- Ảnh 1.

Đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV tại xã Thăng Trường

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cử tri Nguyễn Việt Hà cũng nêu lên vấn đề về quy hoạch xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai khiến người dân xã Thăng Trường không được thực hiện quyền chia tách thửa, dù nhu cầu rất lớn, từ đó mong muốn thành phố rà soát và điều chỉnh quy hoạch.

Ghi nhận các ý kiến, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Phạm Đức Ấn đã yêu cầu lãnh đạo UBND xã Thăng Trường cùng các sở, ban, ngành liên quan phải giải đáp những vấn đề được nêu.

Ông Phạm Đức Ấn khẳng định, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đột phá lớn nhằm xây dựng mô hình quản lý thật sự gần gũi, sát với nhân dân. Do đó, cách thức làm việc sắp tới phải có sự thay đổi rõ rệt.

"Trách nhiệm của chính quyền địa phương là cán bộ phải gần dân, sát dân, nắm bắt rõ nhất nguyện vọng của nhân dân. Cấp xã phải xử lý trước, rồi sở ngành, chứ không phải cứ đợi đến tiếp xúc cử tri thì người dân mới có dịp để nói", ông Ấn yêu cầu.

Đà Nẵng sẽ xử lý cán bộ né tránh dân, để tồn đọng bức xúc kéo dài- Ảnh 2.

Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Phạm Đức Ấn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Ông Ấn cũng đề nghị những vấn đề người dân đề xuất hợp lý thì phải giải quyết ngay; nội dung vượt thẩm quyền thì kịp thời kiến nghị cấp trên hoặc phải có văn bản trả lời đầy đủ, đồng thời giải thích vận động cho người dân hiểu rõ.

"Tới đây, lãnh đạo thành phố sẽ kiên quyết phê bình, xử lý cán bộ không gần dân, sát dân, không nắm bắt được nguyện vọng của nhân dân mà để tồn đọng, bức xúc kéo dài", Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ông Ấn cũng lưu ý người dân cần hiểu rằng không phải tất cả mọi yêu cầu đều được giải quyết theo mong muốn, mà cán bộ sẽ làm hết trách nhiệm và đúng theo quy định pháp luật.

Người đứng đầu chính quyền TP.Đà Nẵng cũng khẳng định thành phố sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những cơ chế chính sách để phát triển toàn diện kinh tế xã hội, đảm bảo quyền lợi của người dân trên cơ sở phù hợp với thực tế và năng lực tài chính.

