Thời sự

Chủ tịch Đắk Lắk đề nghị xem lại thiết kế đập thủy điện La Hiêng 2

Đức Huy
Đức Huy
07/11/2025 14:42 GMT+7

Sau cơn bão Kalmaegi (bão số 13), trong cuộc họp với Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã đề nghị xem lại thiết kế đập thủy điện La Hiêng 2.

Ngày 7.11, tại Đắk Lắk, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tuyến với các tỉnh bị thiệt hại sau cơn bão Kalmaegi (bão số 13), để triển khai công tác khắc phục.

Ông Tạ Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau khi cơn bão số 13 đi qua, sơ bộ ban đầu toàn tỉnh Đắk Lắk có hơn 1.000 căn nhà bị sập hoặc tốc mái, hơn 54.000 lồng bè bị thiệt hại; 3 người chết trong đó 2 người chết do sập nhà, 1 người chết do nước cuốn trôi; 6 tàu thuyền bị sóng đánh chìm và gãy đổ rất nhiều trụ điện…

Chủ tịch Đắk Lắk đề nghị xem lại thiết kế đập thủy điện La Hiêng 2 - Ảnh 1.

Khu vực xã Đồng Xuân bị ngập nặng từ tối 6.11

ẢNH: TRẦN BÍCH NGÂN

Theo ông Tuấn, trong thiết kế, thủy điện La Hiêng 2 là đập dâng, không có tích nước để điều tiết lũ, nên mỗi khi lưu lượng nước lũ về tràn qua đập bao nhiêu thì chảy về hạ du bấy nhiêu. Điều này làm cho lũ trên sông Kỳ Lộ lên rất nhanh trong thời gian ngắn nên toàn bộ khu vực hạ lưu sông này bị thiệt hại kép. "Lũ tràn về qua đập với lưu lượng 8.000 m3/giây. Chúng tôi kiến nghị xem lại thiết kế của đập thủy điện La Hiêng 2. Với lưu lượng nước như vậy nên cả vùng hạ du bị thiệt hại nặng nề".

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận các địa phương thực hiện nghiêm công tác phòng chống bão, đặc biệt việc di dời dân, kêu gọi tàu vào nơi neo đậu, tuy nhiên vẫn có thiệt hại về người và tài sản. Chính quyền và các lực lượng đã sát dân, khắc phục ngay mạng lưới điện. Bộ xây dựng chỉ đạo xem xét lại hệ thống đường bộ, đường sắt, khẩn trương khắc phục hệ thống đường sắt để đảm bảo thông suốt, khắc phục cầu cảng Đắk Lắk và trục vớt tàu.

Liên quan đến kiến nghị của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk về thiết kế đập thủy điện La Hiêng 2, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đã giao Bộ Công thương ngay trong ngày hôm nay (7.11) xuống kiểm tra trực tiếp, nếu không đảm bảo an toàn thì phải dừng ngay hoạt động của thủy điện này.

Đắk Lắk: Nước lũ sông Kỳ Lộ lên nhanh, người dân không kịp trở tay

Đắk Lắk: Nước lũ sông Kỳ Lộ lên nhanh, người dân không kịp trở tay

Sau khi bão Kalmaegi (bão số 13) đổ bộ vào đất liền, nước lũ sông Kỳ Lộ (Đắk Lắk) dâng cao khiến nhiều hộ dân không kịp trở tay, lên phương án chạy lũ trong đêm.

