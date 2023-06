Chủ tịch FIFA tức giận đòi cắt bản quyền World Cup nữ ở 5 nước châu Âu

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, World Cup nữ 2023 sẽ chính thức khởi tranh ở Úc và New Zealand. Tuy nhiên, Chủ tịch FIFA, ông Gianni Infantino, đã phải lên tiếng và thậm chí đe dọa sẽ không cung cấp bản quyền truyền hình cho 5 quốc gia có nền bóng đá lớn nhất châu Âu vì những lời đề nghị quá thấp. Các đài truyền hình ở châu Âu lấy lý do rằng so với bản quyền World Cup nam, họ nhận được ít quảng cáo cũng như có thể phải thua lỗ khi bỏ ra một mức phí cao để đầu tư sản xuất. Thời gian càng đến gần, sự lo lắng của những người xem bóng đá ở châu Âu càng tăng thêm.

Tại một cuộc thảo luận tại trụ sở của tổ chức Thương mại Thế giới ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Infantino tức giận phát biểu: “Các đề nghị thấp đến từ các đài truyền hình ở các quốc gia thuộc 'Big 5' châu Âu. Điều này rất đáng thất vọng và đơn giản là không thể chấp nhận được dựa trên 4 tiêu chí. Quan điểm của FIFA rất rõ ràng, nghĩa vụ đạo đức và pháp lý của chúng tôi là không bán rẻ World Cup nữ 2023. Do đó, nếu các đề nghị tiếp tục không công bằng đối với phụ nữ và bóng đá nữ, chúng tôi sẽ buộc phải ngưng phát sóng World Cup nữ 2023 tại các quốc gia 'Big 5' châu Âu”.

Ông Infantino tiết lộ các quốc gia Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp hiện vẫn chưa đạt thỏa thuận cho bản quyền World Cup nữ 2023 FIFA

Theo trang CNN, “Big 5” trong lời phát biểu của ông Infantino là các quốc gia Anh, Tây Ban Nha, Ý, Đức và Pháp. Hiện ở các quốc gia này, các kênh truyền hình vẫn chưa thông báo bất kỳ thông tin nào về vấn đề bản quyền World Cup nữ 2023. Các kênh truyền hình ở Ý là nước đưa ra lời đề nghị thấp nhất với giá 300.000 euro để sở hữu bản quyền truyền hình. Ở Anh, con số được công bố cho lời đề nghị chung từ 2 kênh BBC và ITV là khoảng 9 triệu euro. Con số này chỉ bằng 8% so với những gì mà họ đã bỏ ra cho World Cup năm 2022 tại Qatar.

“Các đài truyền hình trả 100 - 200 triệu USD cho World Cup nam nhưng họ chỉ trả 1 - 10 triệu USD cho World Cup nữ. Đây chẳng khác nào cái tát cho những người tổ chức cũng như những cầu thủ nữ nổi tiếng. Đầu tiên, 100% bất kỳ khoản phí bản quyền nào được trả sẽ được chuyển thẳng vào bóng đá nữ. Thứ hai, các đài truyền hình quốc gia phải có nhiệm vụ thúc đẩy và đầu tư vào thể thao của phụ nữ.

Thứ ba, số liệu xem của World Cup nữ bằng 50 - 60% so với World Cup nam nhưng các đài truyền hình ở các quốc gia 'Big 5' châu Âu lại trả cho World Cup nữ thấp hơn từ 20 - 100 lần so với World Cup nam”, ông Infantino nói thêm.

Cũng theo tiết lộ của trang CNN, hiện FIFA đã đồng ý với các thỏa thuận về quyền truyền thông của 156 quốc gia và vùng lãnh thổ cho World Cup nữ 2023. Các cuộc đàm phán giữa FIFA và “Big 5” vẫn đang diễn ra và căng thẳng giữa đôi bên vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.