Chủ tịch Hà Nội: Không lấy lý do thời tiết làm nguyên nhân kéo dài tiến độ dự án

Chiều 28.7, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa tiến độ nhiều dự án giao thông trên địa bàn, trong đó có dự án xây dựng đường cao tốc đại lộ Thăng Long đoạn nối từ QL21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra thực tế tiến độ các dự án giao thông trên địa bàn thành phố chiều 28.7 ẢNH: ĐÌNH HIỆP

Tại công trường, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác tổ chức thi công. Trong đó, việc các nhà thầu trong liên danh tự phân chia thành nhiều đoạn nhỏ để thi công đã làm giảm hiệu quả phối hợp, ảnh hưởng đến tính đồng bộ của dự án.

Từ thực tế trên, ông Thắng yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát lại toàn bộ kế hoạch tổ chức thi công, đẩy nhanh tiến độ cả phần cầu và phần đường, bảo đảm các hạng mục được triển khai đồng bộ thay vì chênh lệch như hiện nay.

Đáng chú ý, ông Thắng yêu cầu các đơn vị không được lấy các lý do về thời tiết hay mặt bằng làm nguyên nhân kéo dài tiến độ khi phần lớn mặt bằng đã được bàn giao. Theo người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội, người dân đã đồng thuận, nhường đất để thực hiện dự án thì các nhà thầu phải tập trung tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công quyết liệt, tránh tình trạng dàn trải, kém hiệu quả.

Trước thực trạng nêu trên, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội phối hợp với đơn vị tư vấn giám sát và các nhà thầu xây dựng lại đường găng tiến độ, xác định rõ mốc thời gian hoàn thành từng hạng mục, công khai kế hoạch cho chính quyền địa phương và người dân cùng giám sát.

Đồng thời yêu cầu tăng cường kiểm tra hiện trường, kịp thời xử lý các đơn vị chậm tiến độ, bảo đảm dự án hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra.

Dự án xây dựng đường cao tốc đại lộ Thăng Long đoạn nối từ QL21 đến cao tốc Hà Nội - Hòa Bình có tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỉ đồng, chiều dài khoảng 6,7 km, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội làm chủ đầu tư.

Hiện, công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành theo cam kết với 101,19 ha được bàn giao. Trong đó, xã Hòa Lạc hoàn thành bàn giao 60,55 ha và xã Yên Xuân hoàn thành 40,64 ha.

Dự án gồm 3 gói thầu xây lắp. Hiện các nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công các hạng mục cầu, nền đường, hệ thống thoát nước và hạ tầng kỹ thuật. Tại gói thầu số 31, nhiều hạng mục cầu đạt khối lượng cao; phần đường song hành phải đã hoàn thành khoảng 1,45/1,68 km cấp phối đá dăm và đang chuẩn bị thảm bê tông nhựa.

Về tiến độ, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng trong tháng 7 và cơ bản hoàn thành thảm bê tông nhựa tuyến đường song hành phải trước ngày 30.7.

Báo cáo tại buổi làm việc chiều 28.7, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP.Hà Nội cho biết khó khăn lớn nhất hiện nay là việc chậm phê duyệt phương án bồi thường, chi trả tiền đền bù khiến một số hộ dân chưa đồng thuận thi công; một số vị trí chưa được bàn giao.

Bên cạnh đó, thời tiết mưa kéo dài, mặt bằng bàn giao không liên tục và tình trạng khan hiếm nhiên liệu cũng ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Đại lộ Thăng Long dài 30 km, là tuyến cao tốc hướng tâm phía tây, nối trung tâm thủ đô với Phú Thọ và các tỉnh Tây Bắc, đưa vào khai thác từ tháng 10.2010 với quy mô 6 làn xe cao tốc và đường song hành hai bên. Cao tốc Hà Nội - Hòa Bình dài 26 km đã đưa vào khai thác năm 2018 với 2 làn xe cơ giới, vận tốc 80 km/giờ. Cuối tháng 8.2023, tỉnh Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ) đã họp cho ý kiến mở rộng cao tốc Hà Nội - Hòa Bình lên 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 km/giờ. Khi dự án mở rộng hoàn thành, từ Hòa Bình về Hà Nội dự kiến mất khoảng 30 phút di chuyển.



