Chủ tịch Hà Nội khuyến khích cán bộ chủ động đề xuất, quyết định vì lợi ích chung

Nghiêm túc nhận trách nhiệm trước nhân dân

Chiều 15.7, phát biểu bế mạc tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng cho biết những cam kết, giải pháp báo cáo tại hội trường về những vấn đề dân sinh thiết thực sẽ được thành phố cụ thể hóa thành kế hoạch triển khai, xác định rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc kết quả thực hiện.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại kỳ họp ẢNH: LÊ HẢI

Theo Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng, những kết quả đạt được trong thời gian của thành phố là chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của thủ đô và các cơ chế, nguồn lực Trung ương đã giao cho Hà Nội.

Trong đó, tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án chưa đáp ứng yêu cầu. Việc xử lý các dự án chậm triển khai và sử dụng chưa hiệu quả nguồn lực đất đai chưa đồng đều.

Đặc biệt, các vấn đề về ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm không khí, ô nhiễm các dòng sông, thu gom và xử lý rác thải vẫn cần được tập trung giải quyết.

Ngoài ra, kỷ luật, kỷ cương hành chính và chất lượng phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị còn hạn chế; còn nhiều công việc xử lý chậm, chưa xác định rõ trách nhiệm hoặc chưa có chuyển biến cụ thể.

"Thay mặt UBND thành phố, tôi nghiêm túc nhận trách nhiệm trước HĐND, cử tri và nhân dân thủ đô với những hạn chế thuộc trách nhiệm chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố; nhất là các nhiệm vụ chậm tiến độ, sự phối hợp chưa hiệu quả và những vấn đề chưa tạo được chuyển biến rõ rệt", ông Thắng nói.

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Với khoảng thời gian còn lại của năm 2026, Chủ tịch Hà Nội cho biết sẽ thực hiện nhiều nhóm nhiệm vụ trọng tâm, trong đó sẽ điều hành tăng trưởng chủ động, sát thực tiễn và nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Cạnh đó, Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư, hạ tầng và quản lý đô thị.

Đối với các dự án giao thông chiến lược như: đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học, bệnh viện thì thành phố sẽ duy trì cơ chế chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường và xử lý kịp thời các vướng mắc.

Hà Nội sẽ tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, trong đó có úng ngập ẢNH: QUANG PHONG

Trong quản lý đô thị, Hà Nội sẽ xử lý các điểm ùn tắc, điểm úng ngập; cải thiện chất lượng không khí và các dòng sông nội đô; nâng cao năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải; phát triển bãi đỗ xe, vận tải công cộng và phương tiện giao thông xanh…

Chủ tịch Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, Hà Nội cũng sẽ nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản trị và trách nhiệm thực thi của bộ máy theo hướng tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Đồng thời hoàn thiện các cơ sở dữ liệu dùng chung; tăng cường sử dụng dữ liệu trong dự báo, chỉ đạo, điều hành và kiểm tra tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ chậm tiến độ, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng yêu cầu phải làm rõ nguyên nhân do thủ tục, nguồn lực, sự phối hợp hay do trách nhiệm chủ quan để xử lý kịp thời.

"Những biểu hiện né tránh, đùn đẩy, xử lý công việc kéo dài hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao sẽ được chấn chỉnh và xử lý. Đồng thời, thành phố khuyến khích cán bộ chủ động đề xuất, quyết định và chịu trách nhiệm trong phạm vi thẩm quyền vì lợi ích chung", ông Thắng nói.