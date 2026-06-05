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Thời sự

Chủ tịch Hà Nội nói về các dự án chiến lược, di dời hàng nghìn hộ dân

Nguyễn Trường
Nguyễn Trường
05/06/2026 20:21 GMT+7

Chủ tịch Hà Nội cho biết, thành phố đang tập trung triển khai nhiều dự án chiến lược, có quy mô 'di dời hàng chục nghìn hộ dân'. Vì vậy, phải xây dựng trước các khu tái định cư, đảm bảo đồng bộ… thì mới có thể tạo sự đồng thuận của người dân.

Ngày 5.6, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì phiên họp tập thể UBND thành phố thường kỳ tháng 6 để xem xét một số nội dung thuộc thẩm quyền.

Chủ tịch Hà Nội lưu ý gì khi di dời hàng nghìn hộ dân làm dự án?- Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội phát biểu tại phiên họp

ẢNH: LÊ HẢI

Phát biểu tại buổi họp, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhìn nhận mục tiêu tăng trưởng "hai con số" của thành phố vẫn còn nhiều thách thức vì tình hình kinh tế thế giới và trong nước tiếp tục diễn biến phức tạp.

Để đạt mục tiêu tăng trưởng, ông Thắng đã yêu cầu tiếp tục giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ngành, từng lĩnh vực và từng địa phương theo các chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể. Trong đó, nhóm ngành đầu tư phát triển và xây dựng tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng nhất của thành phố trong giai đoạn hiện nay.

Cụ thể, cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng chiến lược như: Vành đai 4, Vành đai 2,5, QL6, các cầu vượt sông Hồng, các tuyến đường sắt đô thị và các dự án chỉnh trang đô thị lớn.

Theo Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, thành phố đang tập trung triển khai nhiều dự án chiến lược theo Nghị quyết 258 của Quốc hội, như: trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, khu đô thị thể thao Olympic, khu công viên công nghệ số và hỗn hợp, khu phức hợp y tế; 2 khu đô thị đa mục tiêu…

Đây đều là các dự án có quy mô rất lớn, tác động mạnh tới tăng trưởng kinh tế cũng như quá trình mở rộng không gian đô thị của Hà Nội trong tương lai.

"Những dự án có quy mô di dời hàng chục nghìn hộ dân. Vì thế, chúng ta phải xây dựng trước các khu tái định cư đồng bộ, có hạ tầng, có dịch vụ, có điều kiện sinh kế thì mới có thể tạo sự đồng thuận của người dân", ông Thắng nói và đặc biệt lưu ý đối với công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư phải được chuẩn bị kỹ lưỡng, bài bản. Tránh tình trạng người dân phải tạm cư kéo dài như một số dự án trước đây.

Cạnh đó, người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án tái định cư đối với các dự án lớn như: trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, các dự án chỉnh trang đô thị quy mô lớn…

Đối với các xã, phường, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu tập trung tối đa cho công tác giải ngân vốn đầu tư công; đồng thời giao Sở Tài chính nghiên cứu cơ chế linh hoạt về nguồn vốn, nhất là đối với các địa phương sử dụng nguồn thu từ đấu giá đất nhưng chưa kịp thu ngân sách. Đối với địa phương giải ngân chậm sẽ bị thu hồi vốn để điều chuyển cho đơn vị có khả năng giải ngân tốt hơn.

Ngoài các động lực tăng trưởng truyền thống, Chủ tịch Hà Nội cũng yêu cầu đẩy mạnh phát triển các động lực tăng trưởng mới, nhất là KH - CN, đổi mới sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu tiếp tục quan tâm các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh, giáo dục, y tế, giải quyết việc làm, chăm lo người có công; đồng thời bảo đảm vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô.

Cùng với đó, thành phố sẽ tiếp tục rà soát, xử lý các dự án chậm triển khai. Quỹ đất sau thu hồi sẽ ưu tiên cho các công trình công cộng như: trường học, bệnh viện và hạ tầng xã hội thiết yếu.

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