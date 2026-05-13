Chủ tịch Hà Nội: Tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất

Ngày 13.5, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng đã đi kiểm tra thực địa và làm việc với nhà đầu tư, các sở ngành cùng chính quyền địa phương về tiến độ triển khai dự án đầu tư xây dựng khu đô thị thể thao quốc tế Hà Nội (tên cũ là khu đô thị thể thao Olympic), trong đó có công trình sân vận động Hùng Vương.

Dự án này rộng hơn 9.000 ha, nằm trên địa bàn 11 phường, xã: Thanh Liệt, Đại Thanh, Ngọc Hồi, Nam Phù, Thường Tín, Hồng Vân, Chương Dương, Thượng Phúc, Tam Hưng, Thanh Oai, Dân Hòa. Dự án được chia thành 4 phân khu chức năng gồm đô thị TOD gắn với ga Ngọc Hồi, đô thị thể thao, đô thị du lịch và khu liên hợp thể thao, với tổng vốn dự kiến trên 925.000 tỉ đồng

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện nhà đầu tư cho biết đang tập trung nguồn lực thi công quần thể sân vận động Hùng Vương 135.000 chỗ tại phân khu B với mục tiêu hoàn thành vào tháng 7.2027. Cạnh đó, nhiều hạng mục khác cũng đang được triển khai như: thi công phần móng, dầm sàn, đổ bê tông cột, đồng thời triển khai các tuyến giao thông kết nối, hạ tầng phụ trợ, cảnh quan, bãi đỗ xe và chuẩn bị đầu tư khách sạn quốc tế.

Liên quan đến dự án này, đại diện các sở, ngành cho biết thành phố đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ liên quan đến bồi thường, hỗ trợ cây trồng, hoa màu, di dời mồ mả và bố trí tái định cư cho người dân trong vùng dự án. Các sở, ngành cũng đang phối hợp với địa phương rà soát quỹ đất tái định cư, ưu tiên bố trí gần nơi ở cũ để thuận lợi sinh hoạt, sản xuất cho người dân.

Hạn chế tối đa việc cưỡng chế thu hồi đất

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh đây là một trong những dự án đầu tiên được triển khai theo Nghị quyết 258/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn thủ đô.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường, ông Vũ Đại Thắng đánh giá, dù mới triển khai gần 5 tháng nhưng hình hài của tổ hợp thể thao hiện đại đã cơ bản hình thành. Với năng lực của nhà đầu tư và sự đồng hành của các cấp chính quyền, mục tiêu hoàn thành khu thể thao vào tháng 7.2027 là khả thi.

Người đứng đầu chính quyền TP.Hà Nội cũng ghi nhận sự nỗ lực của chủ đầu tư, đồng thời đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ thi công hạ tầng kết nối và khu trung tâm sân vận động.

Theo Chủ tịch Hà Nội, dự án sẽ được triển khai đồng bộ với các công trình hạ tầng trọng điểm khác như mở rộng QL1A, đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao… tạo động lực phát triển mạnh mẽ cho khu vực phía nam thủ đô theo hướng đô thị hóa hiện đại.

Đối với dự án, ông Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phấn đấu hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng trước ngày 30.6. Với những địa phương còn khó khăn về nhân lực, thành phố sẽ xem xét tăng cường cán bộ hỗ trợ để bảo đảm tiến độ chung.

Các địa phương cần huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tăng cường tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, hạn chế tối đa việc cưỡng chế khi các cơ chế, chính sách của thành phố đã đầy đủ, phù hợp.

Đặc biệt, các địa phương cũng cần quan tâm đến công tác chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế bền vững cho người dân sau thu hồi đất.

"Cùng với quá trình đô thị hóa nhanh, tính chất lao động và đời sống của người dân sẽ thay đổi rất lớn. Vì vậy các xã phường cần chủ động xây dựng phương án phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với quy hoạch mới", ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.