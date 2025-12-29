Chủ tịch Hà Nội: Thay thế cán bộ né tránh, cản trở bước tiến của thủ đô

Chiều 29.12, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu tại hội nghị ẢNH: VIẾT THÀNH

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, năm 2025 thành phố đã đạt được những kết quả hết sức khích lệ, hoàn thành 24/24 chỉ tiêu, trong đó có nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra.

Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Bí thư Thành ủy Hà Nội, từ đầu tháng 11 đến nay, phương thức làm việc của toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố đã có những chuyển biến hết sức mạnh mẽ với tinh thần hành động, trách nhiệm và hiệu quả.

"Người dân và doanh nghiệp thủ đô đang thực sự cảm nhận được thành phố đang có những chuyển biến", ông Thắng nói và cho biết, thành phố đã quyết liệt trong thực hiện tháo gỡ 5 điểm nghẽn; đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm có quy mô lớn với tinh thần làm việc xuyên ngày đêm; đã khởi công được các dự án đặc biệt lớn…

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như vấn đề ô nhiễm môi trường, ngập úng, giá nhà ở tăng cao; vẫn còn tình trạng cán bộ né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chưa đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, chưa dám quyết, chưa dám làm.

Đồng thời chưa thực sự xác lập được các mô hình tăng trưởng mới, nhất là trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để phục vụ phát triển…

Vì vậy, chính quyền thành phố cần xây dựng ngay các kế hoạch khắc phục cụ thể, không để các kiến nghị kéo dài, khẩn trương rà soát, ban hành các kế hoạch chương trình công tác… gắn với thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, khắc phục 5 điểm nghẽn của thành phố.

Cũng theo ông Thắng, năm 2026, thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng 11%, rất thách thức. Tuy nhiên, mục tiêu này rất khả thi nếu phát huy được tinh thần hành động như trong 2 tháng qua.

Ngoài ra, Chủ tịch Hà Nội còn nêu ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện. Trong đó, cần thực hiện quyết liệt Nghị quyết 57 về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, vì đây là nhiệm vụ then chốt để thay đổi chất lượng quản trị thủ đô.

Theo đó, thành phố sẽ đưa ứng dụng iHanoi trở thành kênh tương tác giữa chính quyền và người dân. Mọi kiến nghị phải được xử lý và phản hồi trong thời gian thực. Thành phố cũng xây dựng hệ thống dữ liệu dùng chung và trung tâm điều hành thông minh, vận hành thực chất, không hình thức.

Cạnh đó, cần hoàn thiện hạ tầng cơ sở và khơi thông nguồn lực. Tập trung hoàn thiện các đường vành đai, khơi thông các nút thắt tại các nút giao thông cửa ngõ và đường trục...

Thành phố cũng cần thúc đẩy tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm, đặc biệt là hai "siêu dự án": trục đại lộ cảnh quan sông Hồng và khu đô thị thể thao Olympic. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng số và dữ liệu gắn với phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; đẩy nhanh phát triển Khu công nghệ cao Hòa Lạc và Khu công nghiệp số Tây Tựu phục vụ phát triển kinh tế số của thành phố trong thời gian tới.

"Cần xây dựng đội ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên theo những chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Bí thư Thành ủy. Chúng ta cần những đảng viên, cán bộ có bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm với tinh thần: Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng. Đây là kim chỉ nam trong hành động và thực thi công vụ.

UBND thành phố cam kết sẽ tiếp tục tăng cường phân cấp, phân quyền rạch ròi gắn với kiểm tra, giám sát và thay thế những cán bộ né tránh, cản trở bước tiến của thủ đô", ông Thắng nêu rõ.