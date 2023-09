Chủ tịch Hạ viện Canada xin lỗi vì tán dương cựu binh phát xít của Ukraine

Reuters ngày 25.9 đưa tin Chủ tịch Hạ viện Canada đã xin lỗi vì đã vinh danh một một cá nhân từng phục vụ trong cơ quan an ninh SS Đức Quốc xã hồi Thế chiến II.

Cụ thể, trong cuộc họp quốc hội ngày 23.9, Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota đã ca ngợi ông Yaroslav Hunka, 98 tuổi, là "anh hùng Ukraine" trước quốc hội. Ông Hunka sau đó đã nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt từ những người có mặt.

Sự công nhận này được đưa ra sau chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, người đã cảm ơn Canada vì đã hỗ trợ quân sự cho Kyiv.

Chủ tịch Hạ viện Canada Anthony Rota phát biểu trước quốc hội tháng 11.2021 REUTERS

Tuy nhiên, ông Hunka trước đây từng tham gia chiến đấu trong Thế chiến II trong vai trò thành viên của Sư đoàn Waffen Grenadier số 14 của Đức Quốc xã. Đây là một đơn vị thuộc nhánh vũ trang của SS, tổ chức chịu trách nhiệm lớn nhất cho vụ diệt chủng Do thái trong Thế chiến II.



Ngay sau phát biểu trên, Friends of Simon Wiesenthal Center, một nhóm nhân quyền Do Thái yêu cầu ông Rota phải xin lỗi.

"Vào thời điểm chủ nghĩa bài Do Thái và sự bóp méo Holocaust (cuộc diệt chủng người Do Thái) đang gia tăng, thật đáng lo ngại khi thấy quốc hội Canada đứng lên tán dương cá nhân từng là thành viên của một đơn vị trong Waffen-SS, nhánh quân sự của Đức Quốc xã chịu trách nhiệm về vụ sát hại người Do Thái và những người khác", theo nhóm Friends of Simon Wiesenthal.

Ông ông Yaroslav Hunka, cựu chiến binh lực lượng SS của Đức Quốc xã, nhận tràng vỗ tay ca ngợi tại Hạ viện Canada

Ảnh chụp màn hình



"Phải đưa ra lời giải thích về việc cá nhân này bước vào hội trường linh thiêng của quốc hội Canada và nhận được sự công nhận từ chủ tịch Hạ viện cũng như sự hoan nghênh nhiệt liệt", nhóm này viết thêm.

Ông Rota sau đó đã nhận trách nhiệm về phát biểu của ông, gọi ý kiến này hoàn toàn là quyết định cá nhân. "Sau đó, tôi đã biết thêm thông tin khiến tôi hối hận về quyết định của mình", ông nói và gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới cộng đồng Do Thái.

Ông Rota nói thêm rằng không ai, kể cả các nghị sĩ đồng nghiệp hay phái đoàn Ukraine, biết trước về kế hoạch hoặc nhận xét của ông.

Văn phòng Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết ông Rota đã xin lỗi và nhận toàn bộ trách nhiệm về việc đưa ra lời mời tới ông Hunka cũng như việc ca ngợi ông này tại quốc hội, AP đưa tin.