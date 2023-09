Nga và Ukraine cứng rắn răn đe lẫn nhau

Tính đến hôm qua (24.9), cuộc xung đột Nga - Ukraine đã kéo dài gần 580 ngày, với các diễn biến mới cho thấy tình hình khó hạ nhiệt.



Tỉnh trưởng Roman Starovoyt của tỉnh Kursk thuộc Nga hôm qua viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã nhắm vào một tòa nhà hành chính ở trung tâm TP.Kursk, khiến mái nhà bị thiệt hại nhẹ, theo AFP.

Trong khi đó, Hãng tin TASS hôm qua dẫn lời phát ngôn viên Georgy Minesashvili của Nhóm tác chiến miền Nam thuộc Nga tuyên bố các máy bay từ nhóm này đã tấn công 23 khu vực do Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, phá hủy 3 kho đạn dược và một trạm kiểm soát UAV cùng nhiều mục tiêu khác.

Quân nhân Ukraine ở tỉnh Donetsk khai hỏa pháo tự hành M109 về phía binh sĩ Nga Reuters

"Sẽ làm mọi thứ"

Những cuộc tấn công như trên diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiến hành cuộc phản công chống lại các lực lượng Nga được hơn 3 tháng, chủ yếu tập trung vào những khu vực ở miền đông và miền nam. Trả lời CNN ngày 23.8, tướng Oleksandr Tarnavskyi, chỉ huy cuộc phản công của Ukraine ở hai tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia, thừa nhận cuộc phản công diễn ra chậm hơn mong đợi, nhưng khẳng định lực lượng của ông đã tạo ra đột phá ở một số khu vực và sắp có đột phá lớn hơn.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington D.C trong tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Kyiv "sẽ làm mọi thứ để không dừng lại trong những ngày khó khăn vào mùa thu có thời tiết xấu và mùa đông". Ông Zelensky còn tuyên bố Ukraine có một "kế hoạch rất toàn diện" nhằm đẩy lực lượng Nga ra khỏi TP.Bakhmut thuộc Donetsk và hai thành phố khác trong những tháng tới.

Trong khi đó, tờ The New York Times gần đây dẫn lời một số quan chức Mỹ cho rằng cuộc phản công của Ukraine dường như không đạt được các mục tiêu chiến lược. Họ đánh giá các lực lượng Ukraine đang gặp khó khăn trong việc đạt được mục tiêu tiếp cận biển Azov ở tỉnh Zaporizhzhia vì các bãi mìn do lực lượng Nga thiết lập đã được chứng minh là "hệ thống phòng thủ vững chắc". Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Ukraine đã mất hơn 71.000 quân cùng hơn 540 xe tăng kể từ đầu mùa hè, và không đạt được kết quả đáng kể nào trên chiến trường, theo Đài RT.

Tuyên bố mới của Moscow

Trong lúc Ukraine đang phản công, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu tại cuộc họp báo ở LHQ ngày 23.9 rằng Moscow sẵn sàng đàm phán về Ukraine, nhưng sẽ không xem xét các đề xuất ngừng bắn. Ông Lavrov nói rằng phía Nga đã từng cân nhắc về đề xuất ngừng bắn, nhưng đã bị lừa, theo TASS.

Ngoại trưởng Lavrov còn nhấn mạnh Nga sẽ không khuyến khích Tổng thống Zelensky dỡ bỏ lệnh cấm đàm phán của Kyiv với Moscow. Ông còn nói rằng công thức hòa bình do Tổng thống Zelensky đề xuất "hoàn toàn không thể thực hiện được". Công thức này gồm 10 điểm, trong đó có yêu cầu Nga rút toàn bộ binh sĩ khỏi lãnh thổ Ukraine và kêu gọi đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực và an toàn hạt nhân, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cũng tại cuộc họp báo trên, ông Lavrov nói rằng các nước phương Tây thực tế đang tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Nga bằng chiêu bài cung cấp vũ khí và thông tin tình báo cho Ukraine. "Chúng tôi gọi đó là một cuộc chiến tranh lai, nhưng điều này không làm thay đổi tình hình", TASS dẫn lời ông Lavrov. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như phương Tây đối với phát ngôn từ ông Lavrov.

