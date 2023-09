Mỹ tịch thu các tác phẩm nghệ thuật do Đức Quốc xã cướp

Các bảo tàng ở Chicago, Pittsburgh và Oberlin có tên trong lệnh khám xét do Tòa án tối cao bang New York ban hành. 3 bảo tàng này cho biết họ có "lý do chính đáng" để tin rằng các tác phẩm nghệ thuật trong bộ sưu tập của họ là "tài sản không bị đánh cắp".

Bức Tù nhân chiến tranh Nga của Egon Schiele hiện được lưu giữ tại Viện Nghệ thuật Chicago CNN

Văn phòng Biện lý quận Manhattan đã từ chối yêu cầu bình luận của CNN về bản chất cuộc điều tra mặc dù cả 3 tác phẩm nghệ thuật: Tù nhân chiến tranh Nga của Viện Nghệ thuật Chicago, Chân dung một người đàn ông thuộc Bảo tàng Carnegie (Pittsburgh) và Cô gái tóc đen ở Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Allen (Oberlin) đang thuộc các bên liên quan vụ kiện dân sự do những người thừa kế của Fritz Grünbaum đệ trình.

Trước Thế chiến thứ hai, Fritz Grünbaum - một diễn viên hài và là nhạc sĩ nổi tiếng người Áo gốc Do Thái - đã tích lũy một bộ sưu tập nghệ thuật gần 450 tác phẩm, theo tài liệu tòa án do những người thừa kế của ông đệ trình. Trong số đó có 81 tác phẩm nghệ thuật của Egon Schiele, một họa sĩ theo trường phái biểu hiện và là người được danh họa Gustav Klimt bảo trợ.

Năm 1938, Grünbaum vào trại tập trung Dachau, nơi những người thừa kế cho rằng ông bị tra tấn và "buộc phải… ký giấy ủy quyền bất hợp pháp" cho vợ mình trước khi ông bị sát hại vào năm 1941.

Bức Cô gái tóc đen của Egon Schiele tại Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Allen ở Oberlin CNN

Các tài liệu của tòa án cho rằng vợ ông, bà Elisabeth, sau đó bị "buộc phải thanh lý" tài sản, bao gồm cả bộ sưu tập nghệ thuật vốn bị Đức Quốc xã cướp và phân tán. Sau đó bà cũng bị giết trong trại tập trung.

3 bức tranh màu nước và bút chì trên giấy bị thu giữ được vẽ trong những năm cuối đời của Schiele, từ 1911 đến 1917. Các nhà điều tra định giá mỗi tác phẩm vào khoảng từ 1 triệu đến 1,5 triệu USD.

Người phát ngôn của Viện Nghệ thuật Chicago cho biết bảo tàng "tự tin" vào việc "mua lại hợp pháp và sở hữu hợp pháp tác phẩm", đồng thời cho biết thêm vấn đề được "tiến hành đúng cách" trong vụ kiện dân sự đang diễn ra.

Bảo tàng Nghệ thuật Tưởng niệm Allen cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng bức tranh màu nước của họ đã được "mua lại hợp pháp" và "được sở hữu hợp pháp", đồng thời nói thêm: "Chúng tôi tin rằng Oberlin không phải là mục tiêu của cuộc điều tra hình sự của công tố viên Manhattan về vấn đề này".

Bức Chân dung một người đàn ông CNN

Trong khi đó, người phát ngôn của Bảo tàng Carnegie ở Pittsburgh nói với CNN rằng "cam kết sâu sắc" với "sứ mệnh bảo tồn các nguồn tài nguyên nghệ thuật và khoa học bằng cách hành động phù hợp với các yêu cầu và chuẩn mực về đạo đức, pháp lý, chuyên môn".

Bảo tàng Carnegie cho biết thêm: "Tất nhiên, chúng tôi sẽ hợp tác đầy đủ với các yêu cầu từ cơ quan hữu quan".

Lệnh khám xét nêu rõ 3 tác phẩm nghệ thuật này sẽ bị tịch thu tại chỗ, nghĩa là hiện tại chúng có thể vẫn còn ở bảo tàng.