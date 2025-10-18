Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary

Sỹ Đông
Sỹ Đông
18/10/2025 21:57 GMT+7

Chiều 18.10, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TP.HCM tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo khi ông có chuyến thăm và làm việc tại TP.HCM.

Tại buổi tiếp, ông Võ Văn Minh bày tỏ vui mừng được đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo đến thăm Việt Nam và TP.HCM vào thời điểm 2 nước đang kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (3.2.1950 - 3.2.2025).

Mối quan hệ giữa 2 nước ngày càng khăng khít, bền chặt, thể hiện qua việc trong thời gian ngắn Việt Nam vinh dự được đón tiếp 2 đoàn lãnh đạo cấp cao của Hungary đến thăm.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary - Ảnh 1.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh đón tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch HĐND TP.HCM chia sẻ thêm về việc hợp nhất với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hình thành siêu đô thị với quy mô dân số trên 14 triệu người và diện tích trên 6.700 km2. TP.HCM đóng góp hơn 1/3 ngân sách quốc gia và quy mô kinh tế chiếm gần 1/4 của cả nước.

Ông Võ Văn Minh cho biết TP.HCM đang cố gắng phát huy những lợi thế sau hợp nhất để phát triển mạnh mẽ và bền vững hơn, nhất là các lĩnh vực kinh tế biển, du lịch, công nghiệp gắn với dầu khí, cảng biển, công nghiệp công nghệ cao, và đặc biệt là xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary - Ảnh 2.

Toàn cảnh buổi tiếp xã giao giữa lãnh đạo TP.HCM với đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Vào năm 2015, TP.HCM ký kết hợp tác hữu nghị với thủ đô Budapest của Hungary. Chủ tịch HĐND TP.HCM mong muốn thời gian tới ngày càng có nhiều doanh nghiệp của Hungary đến đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh tại thành phố; tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị và ngoại giao nhân dân giữa thành phố với các địa phương của Hungary.

Đáp từ, Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của lãnh đạo TP.HCM cho đoàn, đồng thời bày tỏ vui mừng khi chứng kiến sự phát triển vượt bậc của Việt Nam ngày nay. Ông chia sẻ thêm so với cách đây 10 năm, TP.HCM đã phát triển vượt bậc về mọi mặt.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh tiếp Chủ tịch Quốc hội Hungary - Ảnh 3.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh chào đón các thành viên trong đoàn

ẢNH: SỸ ĐÔNG

Chủ tịch Quốc hội Kover Laszlo cho biết Hungary luôn khuyến khích các doanh nghiệp tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng. Ông cũng mong muốn TP.HCM tiếp tục quan tâm và tạo điều kiện để doanh nghiệp Hungary đến hợp tác, kinh doanh và tăng cường sự hợp tác hữu nghị với các địa phương của Hungary.

Chủ tịch Quốc hội Hungary Kover Laszlo thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong sáng 18.10, ông Kover Laszlo đã đến thăm bảo tháp, tưởng nhớ học giả, nhà nghiên cứu Sandor Korosi Csoma tại phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Theo chương trình làm việc ngày mai, ông Kover Laszlo sẽ tham quan pháp viện Minh Đăng Quang, dự tọa đàm về học giả Sandor Korosi Csoma và dự khai mạc triển lãm ảnh về Sài Gòn đầu thế kỷ 20 của bác sĩ hải quân người Hungary.

