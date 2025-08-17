Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giới trẻ

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Hungary

Vũ Thơ
Vũ Thơ
17/08/2025 18:25 GMT+7

Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam do anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Hungary.

Trong khuôn khổ chương trình Hội trại Thanh niên sinh viên Việt Nam tại châu Âu, trong 2 ngày 15 - 16.8, đoàn đại biểu T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam do anh Nguyễn Minh Triết dẫn đầu, đã tham gia nhiều hoạt động tại Hungary.

Đoàn đã đến dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Zalaegerszeg, Hungary. Cùng tham dự có đại diện Hội Sinh viên Việt Nam tại Hungary.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Hungary- Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết cùng đoàn đại biểu dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh

ẢNH: CTV

Đoàn cũng đến thăm và làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary. Tiếp đoàn có ông Bùi Lê Thái, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary và các cán bộ tại đại sứ quán.

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Bùi Lê Thái bày tỏ lời cảm ơn tới đoàn công tác của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đã luôn đồng hành, dành sự quan tâm tới sinh viên Việt Nam tại Hungary nói riêng và sinh viên Việt Nam tại châu Âu nói chung. 

Đại sứ hy vọng sẽ có nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa, những chương trình thiết thực dành cho thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hungary. Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary luôn ủng hộ, tạo điều kiện phát triển công tác Hội và phong trào sinh viên Việt Nam tại Hungary.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Hungary- Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết và Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary

ẢNH: CTV

Tại buổi làm việc, anh Nguyễn Minh Triết bày tỏ tin tưởng phong trào thanh niên, sinh viên Việt Nam tại Hungary nói riêng và châu Âu nói chung, sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ. Đội ngũ thanh niên, sinh viên ngoài nước sẽ là nòng cốt đóng góp vào việc xây dựng và phát triển đất nước.

Đoàn đại biểu đã thăm và làm việc với Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary. Tiếp đoàn có ông Andras Balo, Trưởng bộ phận giáo dục xuyên biên giới và hợp tác quốc tế, Bộ Văn hóa và Sáng tạo Hungary, cùng đại diện mạng lưới các trường đại học tại Hungary.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Hungary- Ảnh 3.

Anh Nguyễn Minh Triết tặng logo Hội Sinh viên Việt Nam cho ông Andras Balo

ẢNH: CTV

Hai bên đã trao đổi thông tin về các chương trình giáo dục, các quỹ học bổng dành cho sinh viên hai nước. Hai bên nhất trí nghiên cứu thiết kế chương trình học bổng ngắn hạn dành cho thanh niên, sinh viên hai nước tham gia trao đổi học tập, nghiên cứu trong các lĩnh vực như khoa học công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, các chương trình đào tạo nghề.

Đề nghị sinh viên tham gia thực hiện 4 nghị quyết trụ cột phát triển đất nước

Đoàn đại biểu đã có buổi gặp gỡ, làm việc với đại diện các Hội Sinh viên Việt Nam và đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam tại châu Âu. Tại chương trình, anh Nguyễn Minh Triết đã đề nghị các bạn cần chủ động, nghiên cứu và tham gia thực hiện 4 nghị quyết trụ cột phát triển đất nước, đặc biệt là Nghị quyết 57.

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam đang triển khai việc hình thành mạng lưới kết nối sinh viên theo chuyên ngành, trước mắt sẽ thí điểm đối với các ngành trí tuệ nhân tạo (AI) và khoa học máy tính trên phạm vi toàn quốc và ở nước ngoài.

Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết thăm và làm việc tại Hungary- Ảnh 4.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với đại diện các Hội Sinh viên Việt Nam tại châu Âu

ẢNH: CTV

Hội Sinh viên Việt Nam tại nước ngoài cần tập trung thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động kết nối, giao lưu học thuật giữa sinh viên Việt Nam với các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ hàng đầu. Qua đó tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận các thành tựu tiên tiến, rèn luyện năng lực nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, ứng dụng thực tiễn.

Tại buổi gặp mặt, còn có các đại diện thanh niên, sinh viên Việt Nam từ các nước chưa thành lập Hội Sinh viên như Ba Lan, Bungaria. Các bạn đã bày tỏ mong muốn được tham gia công tác Hội và phong trào thanh niên Việt Nam tại nước sở tại.

Ghi nhận những ý kiến đóng góp của các bạn, anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh sẽ xem xét, hỗ trợ để sớm thành lập các Hội Sinh viên tại các nước chưa có Hội để phát triển phong trào sinh viên Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

