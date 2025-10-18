TP.HCM hợp tác Viện Tài chính New York đào tạo nhân lực chất lượng cao

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Mỹ từ 16 - 19.10, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã chứng kiến Đại học Kinh tế TP.HCM ký kết hợp tác chiến lược với Viện Tài chính New York (New York Institute of Finance).

Viện Tài chính New York là tổ chức đào tạo tài chính danh tiếng do Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE) sáng lập có lịch sử hơn 100 năm, nơi đã đào tạo hơn 1,3 triệu chuyên gia tài chính, nhà đầu tư và lãnh đạo Phố Wall đến từ hơn 200 quốc gia.

Theo thỏa thuận, Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Tài chính New York sẽ triển khai chương trình đào tạo thực chiến tài chính - đầu tư theo chuẩn quốc tế, hướng đến xây dựng đội ngũ chuyên gia, cố vấn và nhà điều hành tài chính chất lượng cao, phục vụ trực tiếp cho Trung tâm tài chính quốc tế TP.HCM. Đây được xem là bước khởi đầu chiến lược trong tiến trình kết nối học thuật - chính sách - thực tiễn toàn cầu mà TP.HCM đang theo đuổi.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (thứ 4 từ phải qua) chứng kiến lễ ký kết hợp tác giữa Đại học Kinh tế TP.HCM và Viện Tài chính New York ẢNH: C.T.V

Trên nền tảng hợp tác với Viện Tài chính New York, Đại học Kinh tế TP.HCM sẽ tiếp tục mở rộng liên kết với các đại học và viện đào tạo hàng đầu tại Mỹ, bao gồm các trường thuộc hệ thống Ivy League và các trung tâm đào tạo thực hành tại Phố Wall, nhằm hình thành chuỗi chương trình đào tạo chuyên sâu cho nhân lực tài chính - đầu tư quốc tế.

Cũng trong chuyến công tác tại Mỹ, Chủ tịch Nguyễn Văn Được và lãnh đạo các sở ngành có nhiều hoạt động gặp gỡ giới đầu tư, chuyên gia kinh tế, trường đại học danh giá.

Phát biểu trước cộng đồng hơn 150 đơn vị, tập đoàn Mỹ tại Diễn đàn Mùa thu TP.HCM - Mỹ 2025, Chủ tịch Nguyễn Văn Được khẳng định chính quyền TP.HCM sẽ lắng nghe, đồng hành và hỗ trợ hết mình để các dự án hợp tác đạt hiệu quả thực chất, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tăng cường kim ngạch xuất nhập khẩu và giá trị chuỗi cung ứng song phương.

Đoàn công tác TP.HCM chụp hình lưu niệm tại Quảng trường Thời đại (New York, Mỹ) nhân sự kiện Sở Tài chính TP.HCM ký kết ghi nhớ hợp tác với sàn giao dịch NASDAQ ẢNH: C.T.V

Trong ngày 17.10, tại trụ sở chính của sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ (New York, Mỹ), Sở Tài chính TP.HCM và NASDAQ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Sự kiện đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác giữa TP.HCM và NASDAQ, góp phần tăng cường năng lực quản lý, kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và tạo điều kiện thu hút dòng vốn chất lượng cao vào lĩnh vực tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo.