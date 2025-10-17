TP.HCM hợp tác với sàn giao dịch NASDAQ 5 lĩnh vực

Ngày 17.10, tại trụ sở chính của sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ (New York, Mỹ), Sở Tài chính TP.HCM và NASDAQ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) nhằm thúc đẩy hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Tham dự và chứng kiến buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được, ông Chuck Mack - Phó chủ tịch cấp cao, Giám đốc chiến lược và chính sách công của NASDAQ cùng đại diện các quỹ đầu tư quốc tế và doanh nghiệp Mỹ quan tâm đến cơ hội đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM.

Lễ ký kết đánh dấu bước khởi đầu quan trọng trong hợp tác giữa TP.HCM và NASDAQ, góp phần tăng cường năng lực quản lý, kết nối thị trường vốn Việt Nam với quốc tế và tạo điều kiện thu hút dòng vốn chất lượng cao vào lĩnh vực tài chính - công nghệ - đổi mới sáng tạo.

Sở Tài chính TP.HCM và NASDAQ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM ẢNH: C.T.V

Theo nội dung biên bản ghi nhớ, 2 bên thống nhất hợp tác 5 lĩnh vực chính:

Đầu tiên là thúc đẩy hợp tác chiến lược trong quản trị, xây dựng năng lực, niêm yết chéo và phát triển sản phẩm.

Thứ 2 là trao đổi kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng khung pháp lý, cơ chế vận hành, quản trị rủi ro, phát triển sản phẩm và thu hút đầu tư quốc tế.

Thứ 3 là hỗ trợ công nghệ và dịch vụ kỹ thuật và các dịch vụ khác, phục vụ cho việc xây dựng và vận hành trung tâm tài chính quốc tế.

Thứ 4 là đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt trong các lĩnh vực chứng khoán, trái phiếu, phái sinh, tài sản số và thị trường tín chỉ carbon.

Cuối cùng là tăng cường kết nối giữa cộng đồng tài chính Việt Nam, Mỹ và quốc tế.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được chụp ảnh cùng ông Chuck Mack - Phó chủ tịch cấp cao, giám đốc chiến lược và chính sách công của NASDAQ ẢNH: C.T.V

Về nội dung hợp tác, 2 bên thống nhất tìm kiếm cơ hội hợp tác chung trong các lĩnh vực phù hợp với định hướng phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam. Đồng thời, hỗ trợ tư vấn về khung pháp lý, cấu trúc quản trị và cơ chế quản lý rủi ro cho hoạt động phát hành chứng khoán và sản phẩm phái sinh.

Đào tạo và nâng cao năng lực nhân sự thông qua các chương trình huấn luyện, hội thảo và trao đổi chuyên gia tài chính. Phát triển hạ tầng công nghệ và sàn giao dịch chuyên biệt, ứng dụng nền tảng giao dịch, thanh toán, giám sát và các công nghệ tiên tiến của NASDAQ. Kết nối cộng đồng tài chính và nhà đầu tư quốc tế, phối hợp tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư tại Việt Nam và Mỹ.

Đoàn công tác của TP.HCM và sàn giao dịch NASDAQ chụp ảnh lưu niệm ghi dấu sự kiện hợp tác giữa 2 bên ẢNH: C.T.V

NASDAQ là sàn giao dịch chứng khoán điện tử đầu tiên và lớn nhất thế giới, nơi niêm yết của các tập đoàn công nghệ hàng đầu như Apple, Microsoft, Google, Amazon, Meta, Tesla, PayPal và Intel.

Với vai trò là tập đoàn giao dịch chứng khoán lớn nhất toàn cầu, NASDAQ cung cấp các dịch vụ và công nghệ tiên tiến, hỗ trợ huy động vốn, chuyển đổi mô hình kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên phạm vi quốc tế.

TP.HCM cùng với Đà Nẵng là 2 địa phương được Quốc hội chỉ định xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam, hướng tới trở thành trung tâm tài chính, công nghiệp và đổi mới sáng tạo của khu vực Đông Nam Á.

Nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất, 2 bên cũng thống nhất thành lập nhóm công tác chung nhằm xây dựng kế hoạch hành động, theo dõi tiến độ và tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai.

Nhóm công tác sẽ họp định kỳ ít nhất 2 lần mỗi năm, trực tiếp hoặc trực tuyến. Sau khi cơ quan điều hành Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM được thành lập, MOU sẽ được chuyển giao cho cơ quan này tiếp tục triển khai thực hiện.