Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long tái đắc cử

Ngày 30.3, HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031 tổ chức kỳ họp thứ nhất bầu các chức danh chủ chốt của HĐND tỉnh khóa XI.

Tham dự có ông Phan Văn Mãi, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính của Quốc hội; ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long.

Tại kỳ họp, 85/85 đại biểu đã thống nhất bầu ông Nguyễn Minh Dũng, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa X nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2026 - 2031; 84/85 đại biểu cũng đã bầu ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2021 - 2026 giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Các đại biểu HĐND tỉnh Vĩnh Long bầu các chức danh của HĐND, UBND tỉnh ẢNH: NAM LONG

Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã bầu các Phó chủ tịch HĐND tỉnh; thông qua Tờ trình và Nghị quyết thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh; bầu các Trưởng ban HĐND tỉnh; bầu Phó chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh; bầu Hội thẩm nhân dân TAND tỉnh, TAND khu vực...

Ông Nguyễn Minh Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ẢNH: NAM LONG

Theo Ủy ban Bầu cử tỉnh Vĩnh Long, ngày 15.3 vừa qua nhân dân trong tỉnh đã bầu ra 85 đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Trong đó có 32 nữ; 11 người dân tộc thiểu số; 5 người ngoài Đảng... Về trình độ chuyên môn: sau đại học: 64 người; đại học: 19 người; dưới đại học 2 người.

Ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long tặng hoa chúc mừng Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các Trưởng ban HĐND tỉnh ẢNH: NAM LONG

Phát biểu tại kỳ họp, ông Trần Văn Lâu, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, cho biết cử tri tỉnh Vĩnh Long đã thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự kỳ vọng rất cao, với 99,99% cử tri đi bầu và bầu đủ 18 đại biểu Quốc hội, 85 đại biểu HĐND tỉnh, 1.692 đại biểu HĐND cấp xã.

Ông Lâu đề nghị HĐND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 – 2031 phải xây dựng được mô hình tổ chức hành chính mới, phương thức quản trị địa phương mới, nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. HĐND tỉnh phải thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; quyết định các vấn đề quan trọng một cách đúng đắn, kịp thời, sát thực tiễn.

Ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2026 - 2031 (thứ 9 từ phải qua) và các Phó chủ tịch và thành viên UBND tỉnh ẢNH: NAM LONG

"Đại biểu HĐND tỉnh phải không ngừng phấn đấu, học tập để nâng cao trình độ và kỹ năng hoạt động, thực sự là người có kiến thức toàn diện, có trách nhiệm với nhân dân, thực hiện tốt những gì đã hứa trong chương trình hành động của mình tại cuộc tiếp xúc, gặp gỡ cử tri vừa qua", Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long kỳ vọng.