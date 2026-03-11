Chủ tịch HĐQT Vietcombank ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại TP.HCM

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) là ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 12 TP.HCM.

Đơn vị bầu cử số 12 gồm các xã: Hóc Môn, Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Phú Hòa Đông, Đông Thạnh, Bình Mỹ, An Nhơn Tây, Nhuận Đức, Thái Mỹ, Tân An Hội, Củ Chi.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank là ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, Đơn vị bầu cử số 12 TP.HCM ẢNH: NHẬT THỊNH

Trước khi làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank, ông Nguyễn Thanh Tùng từng giữ các chức như: Giám đốc Chi nhánh Tây Hồ - Vietcombank, Phó tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Vietcombank, Tổng giám đốc Vietcombank...

Ông Nguyễn Thanh Tùng đã được tặng thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2022, 2025; bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2017, 2019, 2023.

Trong chương trình hành động, ông Tùng cam kết chủ động, trách nhiệm trong công tác lập pháp, hoàn thiện thể chế cho phát triển. Ông nhấn mạnh sẽ tích cực góp ý chính sách theo hướng ổn định, minh bạch, khả thi; giảm chi phí tuân thủ; mở rộng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp và người dân, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, ông Tùng sẽ quan tâm hoàn thiện cơ chế đặc thù cho TP.HCM, khung pháp lý cho trung tâm tài chính quốc tế, phát triển thị trường vốn; thúc đẩy tài chính xanh, tài chính số... tạo nền tảng để thành phố giữ vai trò đầu tàu kinh tế và từng bước vươn tầm khu vực.

Ông Nguyễn Thanh Tùng khẳng định sẽ tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước với tư duy dài hạn, cân bằng và bền vững.

Ông cũng sẽ đóng góp ý kiến về tài chính - ngân sách, đầu tư công, an toàn hệ thống tài chính - ngân hàng; khơi thông nguồn lực xã hội, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, kinh tế số, kinh tế xanh; tạo điều kiện để doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh, người dân tiếp cận dịch vụ tài chính hiện đại.

Ông Nguyễn Thanh Tùng hứa đồng hành cùng TP.HCM trong tái cơ cấu kinh tế, phát triển hạ tầng chiến lược, chuyển đổi số và xây dựng môi trường đầu tư cạnh tranh, minh bạch, ổn định.

Ông sẽ duy trì liên hệ thường xuyên, thực chất với cử tri; lắng nghe, tổng hợp và phản ánh trung thực, kịp thời ý kiến của người dân, doanh nghiệp, người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cho biết sẽ kiến nghị giải pháp hỗ trợ người yếu thế, gia đình chính sách; thúc đẩy tài chính toàn diện, mở rộng ngân hàng số, thanh toán không dùng tiền mặt; xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và bao trùm.

Ông sẽ thực hiện thúc đẩy ứng dụng công nghệ, phát triển đô thị thông minh, nâng cao chất lượng dịch vụ công và điều kiện sống của người dân; góp phần xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Ông Nguyễn Thanh Tùng cam kết giữ gìn đạo đức, trách nhiệm và liêm chính của người đại biểu, đặt lợi ích quốc gia, lợi ích của nhân dân và sự phát triển bền vững của thành phố lên trên hết. Ông khẳng định không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và tinh thần phụng sự để xứng đáng với niềm tin của cử tri thành phố.

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 12 gồm: ông Trần Thanh Mẫn (64 tuổi), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia; ông Dương Văn Thăng (57 tuổi), trung tướng, Phó chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án Quân sự Trung ương; ông Nguyễn Thanh Tùng (52 tuổi), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam; ông Phạm Đình Dũng (53 tuổi), Bí thư Đảng ủy, Trưởng ban Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao TP.HCM; bà Nguyễn Thị Kông Trà, Giám đốc điều hành Công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Thiên nhiên Việt.