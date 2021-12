Chủ tịch Hội Phụ nữ: Cuộc gọi kêu cứu về xâm hại trẻ em tăng gấp đôi

Sáng 30.12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khóa IX.

Tham gia ý kiến tại hội nghị, bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đề nghị báo cáo công tác của Mặt trận Tổ quốc cần bổ sung vào nội dung nắm bắt tình hình dư luận xã hội về vấn đề bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em, mua bán người.

Theo bà Nga, thực tế cho thấy hiện nay các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em có chiều hướng tăng lên và có diễn biến phức tạp hơn.

"Trong năm nay, thông tin từ đường dây nóng của Ngôi nhà bình yên của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã nhận được gấp đôi số lượng cuộc gọi kêu cứu. Các cuộc gọi liên quan đến các vụ việc bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em có xu hướng gia tăng, đặc biệt các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em trên mạng xã hội có chiều hướng tăng và diễn biến phức tạp hơn. Bởi vậy, cần bổ sung đánh giá tình hình chung, tâm trạng của dư luận xã hội trong báo cáo", bà Nga nói.





Bà Nga cũng cho rằng, báo cáo cần nhấn mạnh thêm mong muốn của người dân và cử tri gửi tới các bộ, ngành để có cơ chế căn cơ, lâu dài hơn hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống; có giải pháp phù hợp hỗ trợ người lao động tại khu công nghiệp về quê tránh dịch an toàn nhằm động viên và khuyến khích người dân sớm quay lại các khu công nghiệp, tránh làm đứt gãy chuỗi sản xuất, cung ứng.

Cùng quan điểm với bà Nga, thiếu tướng Võ Sở, Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, cho rằng một vấn đề cần được Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên lưu tâm là sản xuất, phát triển kinh tế và quan tâm chăm lo người lao động bởi hiện nay, các khu công nghiệp, nhà máy, công xưởng là những nơi tập trung nhiều người lao động, nguy cơ lây nhiễm cao.

“Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần được thể hiện mạnh mẽ hơn để phối hợp với các sở, ngành tại địa phương đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân; đồng thời, cần tổ chức rà soát những người lao động tự do bị mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 để có chính sách chăm lo, hỗ trợ cho người lao động vượt qua khó khăn trong cuộc sống”, ông Sở nói.