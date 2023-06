Chủ tịch Khánh Hòa khen thưởng lực lượng PCCC cứu 6 người trong vụ cháy nhà

Tại đây, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tặng thưởng 20 triệu đồng, đồng thời biểu dương tinh thần dũng cảm, không quản ngại khó khăn, nguy hiểm, vì nhân dân phục vụ của các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an tỉnh Khánh Hòa.



Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa khen thưởng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PCCC & CHCN Công an tỉnh THẾ QUANG

Ông Tuân cho biết, quan điểm của lãnh đạo tỉnh là phải đặt sự an toàn về tính mạng của nhân dân lên trên hết. "Tôi đã đề nghị với lãnh đạo Công an tỉnh phải kiên quyết xử lý, ngừng hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy. Tuy các doanh nghiệp có than vãn khó khăn nhưng chẳng thà khó, chúng ta phải bảo vệ tính mạng của người dân, du khách lên hàng đầu", ông Tuân nhấn mạnh.

Dịp này, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tặng bằng khen cho 3 chiến sĩ là đoàn viên thuộc Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh vì đã có hành động dũng cảm trong công tác chữa cháy, cứu người.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ cháy B.L

Trước đó, khoảng 0 giờ 20 phút ngày 10.6, tại hẻm 53/6 đường Nguyễn Thiện Thuật, P.Lộc Thọ xảy ra vụ cháy trong căn nhà 3 tầng.

Thời điểm này, 11 người đang ở trong nhà. Lực lượng chức năng giải cứu được 6 người (3 người lớn, 3 trẻ nhỏ) và 2 người tự thoát được ra ngoài. Khi đám cháy được dập tắt, lực lượng chức năng phát hiện 3 ông cháu tử vong trong nhà.