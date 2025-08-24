Chủ tịch nước: 'Bài học về sự đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị'

Sáng 24.8, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức hội nghị gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu tiêu biểu đại diện các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cùng chủ trì hội nghị.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam chủ trì cuộc gặp mặt ẢNH: GIA HÂN

Đoàn kết là nhân tố đặc biệt quan trọng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, ngày 2.9.1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập bất hủ, tuyên bố trước toàn thể quốc dân đồng bào và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Từ đó đất nước ta, dân tộc ta bước sang một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Theo Chủ tịch nước, để có được những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay có sự cộng hưởng của nhiều nhân tố, trong đó nhân tố đặc biệt quan trọng là đoàn kết.

"Phải xây dựng và phát huy cao nhất sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như Bác Hồ kính yêu đã khẳng định: Dân là gốc rễ. Dễ trăm lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong", Chủ tịch nước nhấn mạnh, khẳng định đây là bài học lớn về phát huy vai trò sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trong đó, lấy MTTQ Việt Nam là hình thức tổ chức tiêu biểu, tập hợp rộng rãi mọi lực lượng yêu nước, biến sức mạnh tiềm tàng của nhân dân thành sức mạnh hiện thực, làm nên mọi thắng lợi của cách mạng.

"Trong thành quả chung đó có sự đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân, các dân tộc anh em, đồng bào các tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài - những chủ thể của khối đại đoàn kết, nguồn sức mạnh vô tận nuôi dưỡng và tiếp sức cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước", Chủ tịch nước khẳng định.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu tham dự hội nghị gặp mặt ẢNH: GIA HÂN

Đảng, Nhà nước và nhân dân ta khắc ghi, tri ân sâu sắc những cống hiến to lớn của các tầng lớp trong xã hội, các tổ chức, cá nhân, doanh nhân, người Việt Nam ở trong trong nước và nước ngoài. Trong đó, giai cấp công nhân, nông dân, tầng lớp trí thức, dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo thành khối liên minh công - nông - trí thức là nền tảng chính trị - xã hội vững chắc, trụ cột của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Củng cố sức mạnh vô địch của đại đoàn kết dân tộc

Theo Chủ tịch nước, bước vào kỷ nguyên mới, chúng ta đang đứng trước những thời cơ, vận hội lớn nhưng cũng đầy thách thức.

Vì vậy, đây là lúc càng phải phát huy mạnh mẽ hơn nữa tinh thần yêu nước, trí tuệ, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc. Tiếp tục tôn vinh, lan tỏa, phát huy vai trò to lớn của giai cấp công nhân, nông dân, trí thức, đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam nước ngoài trong công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh, hùng cường, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong hành trình tự tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, hùng cường và hạnh phúc của dân tộc, bài học về lòng yêu nước, về tinh thần cách mạng, về sự đoàn kết và cống hiến của các thế hệ trước vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay và mai sau.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại hội nghị gặp mặt ẢNH: GIA HÂN

Chủ tịch nước mong muốn và tin rằng, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ là những tấm gương sáng tiếp tục đóng góp tâm huyết, trí tuệ, kinh nghiệm vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch nước cũng đề nghị MTTQ Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt chính trị trong việc xây dựng và củng cố sức mạnh vô địch của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để quy tụ, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đồng bào các dân tộc, tôn giáo, doanh nhân và người Việt Nam ở nước ngoài.

Từ đó, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, xây dựng niềm tin, tạo sự đồng thuận xã hội cao, phát huy trí tuệ, nguồn lực và vai trò chủ thể của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.