Chủ tịch nước báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội

Chủ tịch nước Lương Cường cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, thế giới khu vực biến động phức tạp, khó lường, nhiều khó khăn thách thức lớn, đặc biệt là cạnh tranh nước lớn, chiến tranh, xung đột, bất ổn chính trị tại nhiều khu vực, trong đó có ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường báo cáo kết quả công tác nhiệm kỳ trước Quốc hội chiều 20.10 ẢNH: GIA HÂN

Trong nước, bên cạnh những thời cơ thuận lợi cũng còn rất nhiều khó khăn thách thức, trong đó có nhiều vấn đề chưa có tiền lệ, nhiều biến động, thay đổi về tổ chức, bộ máy về nhân sự ở các cấp từ Trung ương đến địa phương, trong đó có nhân sự Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh đó, Chủ tịch nước đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong hệ thống chính trị, nỗ lực thực hiện có hiệu quả, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và những nhiệm vụ theo phân công của Đảng.

Báo cáo các kết quả công tác chủ yếu trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, Chủ tịch nước Lương Cường nhấn mạnh, Chủ tịch nước đã cùng các lãnh đạo chủ chốt, tập thể Bộ Chính trị, Trung ương Đảng tổ chức chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại XIII của Đảng; các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; quyết định những chủ trương, chính sách quan trọng về đối nội, đối ngoại, xử lý kịp thời có hiệu quả rất nhiều vấn đề hệ trọng phát sinh trong thực tiễn.

Chủ tịch nước đã chủ trì chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức xây dựng một số đề án lớn rất quan trọng trình Trung ương như Đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền chủ nghĩa xã hội Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045; Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới…

Đáng lưu ý, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Chủ tịch nước đã cùng Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Trung ương Đảng lãnh đạo và quyết liệt chỉ đạo việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính và xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp theo tinh thần Nghị quyết 18 của Trung ương.

Công bố 99 luật, 7 pháp lệnh

Về lập pháp, Chủ tịch nước đã ký lệnh công bố nghị quyết của Quốc hội, sửa đổi bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, tạo cơ sở hiến định, quan trọng cho việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị. Cùng đó, ký lệnh công bố 99 luật, 7 pháp lệnh, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, khơi thông các nguồn lực cho phát triển đất nước.

Trong lĩnh vực hành pháp, Chủ tịch nước luôn quan tâm sâu sát đến tình hình mọi mặt của đất nước, đặc biệt đời sống của nhân dân. Thường xuyên đi cơ sở, thăm và làm việc tại nhiều địa phương, để nắm tình hình thực tiễn, trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, gợi mở giải pháp thực hiện các nhiệm vụ của địa phương. Cùng đó, thăm động viên, người có công với cách mạng, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, biên giới hải đảo, vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

Chủ tịch nước cũng đã thực hiện nghiêm túc, rất trách nhiệm việc ký kết các điều ước quốc tế, góp phần tạo cơ sở pháp lý vững chắc, phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại.

Trong nhiệm kỳ, Chủ tịch nước đã ký quyết định tặng thưởng hơn 466.600 huân, huy chương, hơn 6.500 danh hiệu vinh dự nhà nước, hơn 1.200 danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 129 danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 13 danh hiệu Anh hùng lao động; quyết định cho thôi, cho nhập và trở lại quốc tịch Việt Nam đối với hơn 18.000 trường hợp.

Đặc xá cho hơn 31.300 người

Trong lĩnh vực tư pháp, trên cương vị Trưởng ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, Chủ tịch nước đã chủ trì các phiên họp của ban chỉ đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết số 27 của Trung ương về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam giai đoạn mới…

Chủ tịch nước cũng đã chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện luật Đặc xá năm 2018. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chủ tịch nước đã 5 lần ban hành quyết định đặc xá, tha tù trước thời hạn cho hơn 31.300 người.

Cùng đó, từ thực tiễn công tác xét đơn ân giảm án tử hình, Chủ tịch nước đã báo cáo Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát kiến nghị bổ sung các đạo luật liên quan, trình Quốc hội thông qua nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải quyết hồ sơ án tử hình tồn đọng trong nhiều năm qua.

Trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh, trên cương vị Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh, thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Chủ tịch nước đã chủ trì 6 phiên họp của hội đồng, thảo luận 16 nội dung chủ đề quan trọng có nghĩa chiến lược liên quan đến quốc phòng an ninh đối ngoại của Việt Nam.

Trong công tác xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch nước luôn quan tâm, chăm lo củng cố, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế.

Về đối ngoại, thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, Chủ tịch nước đã triển khai công tác đối ngoại chủ động, linh hoạt và hiệu quả, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong nhiệm kỳ, Việt Nam đã thiết lập mới quan hệ ngoài giao với 4 nước, nâng số nước có quan hệ ngoài giao với Việt Nam lên 194. Nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện với 10 nước, nâng tổng số đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam 13 quốc gia.