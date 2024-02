Chủ tịch nước: Cảnh sát cơ động ‘thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi’

Nhân dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, sáng 5.2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu và chúc tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (K02) và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (K01) thuộc Bộ Công an.

Sáng 5.2, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã đến thăm, kiểm tra và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động ANH NAM

Cùng dự buổi thăm có đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Trợ lý Chủ tịch nước Trương Tuấn Anh; trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đại diện, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.

Báo cáo tại buổi thăm, lãnh đạo K02 cho hay, cảnh sát cơ động là lực lượng quan trọng của công an nhân dân, có chức năng thường trực chiến đấu cao, vũ trang bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng chiến công và chúc tết các cán bộ, chiến sĩ K02 ANH NAM

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Bộ Công an, cán bộ chiến sĩ cảnh sát cơ động đã không ngừng phấn đấu, rèn luyện, khắc phục mọi khó khăn, không ngại gian khổ, hy sinh, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, góp phần quan trọng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Theo lãnh đạo K02, lực lượng cảnh sát cơ động đã duy trì nghiêm túc chế độ trực ban, trực chiến, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu quan trọng, các chuyến hàng đặc biệt, các hội nghị, sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, thể thao quan trọng của đất nước.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị K02 tập trung xây dựng lực lượng tinh nhuệ, hiện đại để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới ANH NAM

Cạnh đó, lực lượng cảnh sát cơ động đã phối hợp với các lực lượng đấu tranh, triệt phá 40 chuyên án lớn về hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường và tham gia truy bắt các đối tượng khủng bố, hình sự, truy nã đặc biệt nguy hiểm, kịp thời giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, ngăn chặn bạo loạn…

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công mà lực lượng cảnh sát cơ động đã đạt được trong thời gian qua.

"Những năm qua, lực lượng cảnh sát cơ động luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương; chiến đấu ngoan cường, dũng cảm; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thể hiện bản chất cao quý của người công an cách mạng, thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình", Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước tặng quà năm mới cán bộ, chiến sĩ K02 ANH NAM

Theo Chủ tịch nước, 2024 là năm có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tăng tốc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Bên cạnh thuận lợi, đất nước còn bị tác động, ảnh hưởng bởi tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các lĩnh vực còn tiềm ẩn những yếu tố gây mất ổn định, đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với lực lượng công an nhân dân nói chung và cảnh sát cơ động nói riêng.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị lực lượng cảnh sát cơ động không ngừng học tập, nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật để trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng phải bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm, không để bị động, bất ngờ.

"Được biết, dịp tết này K02 đã triển khai hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ tăng cường cho các địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự, không được nghỉ tết để nhân dân được đón tết trong yên vui. Tôi đánh giá cao trách nhiệm của các đồng chí", Chủ tịch nước nói.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh K02, cảm ơn Chủ tịch nước và hứa sẽ luôn đoàn kết tập thể, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao ANH NAM

Thay mặt lãnh đạo K02, thiếu tướng Lê Ngọc Châu, Tư lệnh K02, cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cá nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã luôn quan tâm, tạo điều kiện cho quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng cảnh sát cơ động.

Thiếu tướng Lê Ngọc Châu hứa với Chủ tịch nước, Bộ trưởng Bộ Công an và các lãnh đạo rằng lực lượng cảnh sát cơ động sẽ luôn đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, sẵn sàng hy sinh, góp phần vào sự bình yên của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ K02 ANH NAM

"Lực lượng cảnh sát cơ động luôn khắc ghi và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cũng như lời căn dặn, giao nhiệm vụ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, phát biểu của Chủ tịch nước đối với lực lượng công an nhân dân, đó là: "Gác cho dân vui chơi, thức cho dân ngủ ngon, chỉ biết còn Đảng là còn mình; danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất", thiếu tướng Châu nói.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng đến thăm, gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ K01 và biểu dương những chiến công, thành tích, đóng góp quan trọng của lực lượng này trong năm 2023 và những năm qua.