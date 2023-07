Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ

Sáng 24.7, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Nội chính T.Ư, đã tới thăm và kiểm tra công tác ứng trực sẵn sàng chiến đấu tại Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên (Bộ Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an).

Sáng 24.7, Trưởng ban Nội chính T.Ư Phan Đình Trạc đã có buổi thăm, làm việc tại Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên NGUYỄN HẰNG

Báo cáo Trưởng ban Nội chính T.Ư tại buổi kiểm tra, thiếu tướng Lê Văn Hà, Phó tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ, cho hay tình hình chính trị thế giới và trong khu vực vẫn diễn biến phức tạp. Do vậy, lực lượng CSCĐ luôn xác định rõ mục đích, ý nghĩa và yêu cầu trong các giai đoạn của nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Qua đó, lực lượng CSCĐ luôn thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh; thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác, chủ động nắm tình hình, không để bị động, bất ngờ và luôn đảm bảo an ninh chính trị, giữ vững trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn phụ trách.

Ông Phan Đình Trạc biểu dương, khen ngợi những thành tích và những hoạt động ý nghĩa của Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên NGUYỄN HẰNG

Bên cạnh đó, thiếu tướng Hà cũng báo cáo về nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, "uống nước nhớ nguồn" và các hoạt động an sinh xã hội khắp mọi miền của lực lượng CSCĐ, nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2023).

Tại địa bàn Tây nguyên, Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên đã xây mới, sửa chữa 4 ngôi nhà nhân ái; làm mới 1,5 km đường bê tông; dọn dẹp cảnh quan khuôn viên đài tưởng niệm liệt sĩ, đường làng, nhà văn hóa cộng đồng; tổ chức chương trình khám, tư vấn sức khỏe, tặng quà, cấp phát thuốc...

Thiếu tướng Lê Văn Hà tặng quà học sinh nghèo vượt khó tại lễ ký kết với Huyện đoàn Cư Kuin (Đắk Lắk) NGUYỄN HẰNG

Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên cũng tổ chức lễ ký kết quy chế phối hợp với Huyện đoàn Cư Kuin; tặng 1.000 lá cờ Tổ quốc, 1.000 con gà giống cùng nhiều phần quà cho người có công với cách mạng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em nghèo vượt khó trên địa bàn H.Cư Kuin. Qua đó để lại nhiều hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân nói chung, CSCĐ nói riêng trong lòng nhân dân.

Nhiều hoạt động ý nghĩa của Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên mang lại cho bà con địa phương NGUYỄN HẰNG

Tại buổi kiểm tra, thượng tá Diêm Công Toàn, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên, cũng báo cáo những việc đã và đang thực hiện; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với công an và các đơn vị tại địa phương để triển khai đồng bộ các biện pháp, kế hoạch công tác đảm bảo an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội của đất nước nói chung và địa bàn Tây nguyên nói riêng.

Những hoạt động ý nghĩa để tri ân những người có công với đất nước NGUYỄN HẰNG

Ông Phan Đình Trạc đã biểu dương những thành tích, tinh thần cố gắng, chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ nói chung và Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên nói riêng.

Theo ông Trạc, những việc làm có ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 76 năm Ngày thương binh - liệt sĩ và những chiến công mà lực lượng CSCĐ đã đạt được thời gian qua đã góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự, những thành tựu chung của khu vực Tây nguyên cũng như cả nước.

Tại buổi kiểm tra, ông Phan Đình Trạc cũng tặng quà Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên, động viên, khích lệ tinh thần các cán bộ, chiến sĩ.