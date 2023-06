Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên báo cáo việc truy bắt nhóm khủng bố ở Đắk Lắk

Tối 29.6, đoàn công tác của Bộ Công an do đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Tây Nguyên, đóng tại Đắk Lắk.



Đi cùng đoàn còn có thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Đình Trung, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk.

Đại tướng Tô Lâm thăm, động viên các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên KIẾN TRẦN

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ động Tây nguyên đã báo cáo bộ trưởng và đoàn công tác các mặt công tác của đơn vị, đặc biệt là việc triển khai lực lượng tham gia truy bắt nhóm đối tượng gây mất an ninh, trật tự vào ngày 11.6 vừa qua.

Theo lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên, đây là vụ việc có tính chất khủng bố vũ trang đặc biệt nghiêm trọng, các đối tượng tham gia đông, hành động dã man, có tổ chức. Thực hiện mệnh lệnh của Tư lệnh CSCĐ Bộ Công an, Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên đã chỉ đạo các đơn vị khẩn trương, nhanh chóng điều động cán bộ, chiến sĩ cùng với đầy đủ trang bị, vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ chiến đấu. Bên cạnh đó, phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiến hành truy xét, bao vây, bắt giữ đối tượng; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các lực lượng tham gia và nhân dân địa phương.

Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên là đơn vị đắc lực trong công tác truy bắt các đối tượng tham gia vụ khủng bố ở Đắk Lắk KIẾN TRẦN

Sau khi nghe báo cáo, đại tướng Tô Lâm đã biểu dương những thành tích, tinh thần cố gắng, chủ động trong các mặt công tác của tập thể cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên. Những chiến công này đã góp phần vào công tác đảm bảo an ninh, trật tự cũng như những thành tựu chung của khu vực Tây nguyên nói riêng, cả nước nói chung.

Lãnh đạo Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên báo cáo Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác KIẾN TRẦN

Các chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên tham dự buổi gặp mặt KIẾN TRẦN

Đại tướng Tô Lâm chúc mừng những chiến công của Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên KIẾN TRẦN

Đại tướng Tô Lâm tặng quà Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên KIẾN TRẦN

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm cùng Trung đoàn CSCĐ Tây nguyên KIẾN TRẦN