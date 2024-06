Chủ tịch nước thăm cán bộ, chiến sĩ biên phòng Cao Bằng

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang thời gian qua đã kịp thời nắm bắt diễn biến, tình hình; tổ chức tuần tra, bảo vệ chủ quyền quốc gia, giữ vững an ninh biên giới, góp phần đảm bảo an ninh trật tự chung của đất nước, địa phương; đồng thời thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối ngoại; góp phần duy trì biên giới hòa bình, hữu nghị. Chủ tịch nước đánh giá cao thành tích cán bộ, chiến sĩ biên phòng đạt được trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; công tác phối hợp với chính quyền địa phương, từ đó, huy động được sức mạnh của nhân dân, phối hợp rất tốt với lực lượng công an trong việc thực hiện các nhiệm vụ.



Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo TTXVN

Đánh giá đây là địa bàn xung yếu, đời sống đồng bào dân tộc vẫn còn gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch nước đề nghị đơn vị tiếp tục là cầu nối quan trọng của Đảng, Nhà nước, của lực lượng quân đội với nhân dân; tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong những hoạt động ở biên giới; lắng nghe tâm tư, ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; triển khai các chương trình hỗ trợ để từng bước nâng cao đời sống người dân vùng biên.

Cùng ngày, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác đã đến thăm, dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 34 chiến sĩ Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tại Khu di tích quốc gia đặc biệt rừng Trần Hưng Đạo ở xã Tam Kim, H.Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Tại địa điểm này, ngày 22.12.1944, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân - tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập.

Cũng trong ngày 9.6, Chủ tịch nước Tô Lâm và Đoàn công tác thăm Khu di tích lịch sử Nà Tu, tỉnh Bắc Cạn, nơi Bác Hồ từng ghé thăm đơn vị thanh niên xung phong đang trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ cầu Nà Cù - một trong những khu vực bắn phá của địch trên tuyến đường số 3 vào ngày 28.3.1951. Tại đây, Bác đã dành tặng tất cả cán bộ, đội viên Liên phân đội Thanh niên xung phong 312 bốn câu thơ: "Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên".