Chủ tịch nước truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho phi công Su-22 hy sinh

Ngày 1.2, Quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã ký Quyết định số 109/QĐ-CTN về việc truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc cho thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy, người đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu.

Phi công, thiếu tá Trần Ngọc Duy trong một lần bay huấn luyện GIA HÂN

Theo đó, quyết định nêu rõ: xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 13/Ttr-TTg ngày 1.2.2023, Chủ tịch nước quyết định truy tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho thiếu tá, phi công Trần Ngọc Duy, Phó phi đội trưởng - Tham mưu trưởng Phi đội 1, Trung đoàn 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, Bộ Quốc phòng, vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất, hy sinh trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện bay chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trước đó, Bộ Quốc phòng đã quyết định truy thăng quân hàm trước niên hạn từ cấp bậc đại úy lên thiếu tá; T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho thiếu tá Trần Ngọc Duy.

Truy tặng Huy hiệu 'Tuổi trẻ dũng cảm' cho phi công Su-22 hy sinh ở Yên Bái

Chiều qua 31.1, Bộ Quốc phòng thông tin, vào lúc 12 giờ 9 ngày 31.1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, do đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển đã cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Lúc 12 giờ 27 cùng ngày, trong lúc hạ cánh, máy bay đã gặp nạn. Phi công Trần Ngọc Duy được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay, tuy nhiên sau đó máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Su-22 gặp nạn khi đang tập lyện. Ngày 23.4.2019, Trung đoàn 921 tổ chức bay huấn luyện, máy bay Su-22M4 số hiệu 5858 do trung tá phi công Phan Thanh Hải điều khiển cũng gặp nạn, song phi công nhảy dù an toàn. Trước đó, năm 2018 cũng xảy ra một vụ tai nạn với máy bay Su-22 tại Nghệ An khiến 2 phi công hy sinh.

Su-22 là máy bay do Liên Xô (cũ) sản xuất, hiện là một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam, được biên chế làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển.

Hầu hết các máy bay Su-22 đều do Liên Xô viện trợ từ những năm 1980, một phần được mua từ các nước Đông Âu sau năm 1990.