Xem nhanh 20h ngày 31.1: Máy bay Su-22 rơi ở Yên Bái | Lời khai nghi phạm trộm 100 lượng vàng

Máy bay Su-22 rơi ở Yên Bái, một phi công hy sinh

Theo thông tin từ Cục Tuyên huấn, Bộ Quốc phòng, vào lúc 12 giờ 9 phút ngày 31.1, máy bay Su-22, số hiệu 5873 của Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, do đại úy phi công cấp 3 Trần Ngọc Duy điều khiển đã cất cánh chuyến bay thứ nhất, bài bay huấn luyện số 206.

Lúc 12 giờ 27 phút, trong lúc hạ cánh, máy bay đã gặp nạn. Phi công Trần Ngọc Duy được lệnh nhảy dù nhưng cố cứu máy bay, tuy nhiên sau đó máy bay bị rơi và phi công đã hy sinh.

Theo Cục Tuyên huấn, đại úy Trần Ngọc Duy là Phi đội phó, Tham mưu trưởng Phi đội 1 thuộc Trung đoàn Không quân 921, Sư đoàn 371, sinh năm 1992; trú quán P.Nam Cường, TP.Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Quân chủng Phòng không - Không quân và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn; cùng với cơ quan chức năng và cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể địa phương thăm hỏi, động viên gia đình và làm công tác chính sách đối với phi công Trần Ngọc Duy và gia đình.

Đây không phải là lần đầu tiên máy bay Su-22 gặp nạn khi đang tập lyện. Ngày 23.4.2019, Trung đoàn 921 tổ chức bay huấn luyện, máy bay Su-22M4 số hiệu 5858 do trung tá phi công Phan Thanh Hải điều khiển cũng gặp nạn, song phi công nhảy dù an toàn.

Su-22 là máy bay do Liên Xô sản xuất, được trang bị động cơ tuốc bin phản lực Lyuka AL-21F3 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.860km/h, bán kính chiến đấu hơn 500 km, trần bay hơn 14 km, vận tốc leo cao 230 m/s.

Về mặt hỏa lực, máy bay cường kích Su-22 được thiết kế với với 2 pháo 30mm (tốc độ 80 phát/phút) đặt ở 2 cánh, 2 giá treo dưới cánh mang 2 tên lửa đối không R-60 (tầm bắn 8km) và 10 giá treo (6 đặt ở dưới cánh và 4 đặt trên thân máy bay).

Trong tấn công mục tiêu mặt đất, Su-22 có thể mang được bom, rocket. Riêng biến thể Su-22M4 mang được cả vũ khí có điều khiển gồm: tên lửa không đối đất Kh-23; tên lửa đối đất/chống radar Kh-25; tên lửa chống radar Kh-28; tên lửa đối đất/đối hải Kh-29 và bom có điều khiển bằng lade, quang học. Su-22M4 cũng có thể lắp các cụm ống phóng rocket từ cỡ nhỏ tới cỡ lớn…

Su-22 hiện là một trong những máy bay chiến đấu chủ lực của Không quân Nhân dân Việt Nam, được biên chế làm nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ vùng trời, vùng biển.

Hầu hết các máy bay Su-22 đều do Liên Xô viện trợ từ những năm 198x, một phần được mua từ các nước Đông Âu sau năm 1990.

Bắt nghi phạm trộm hơn 100 lượng vàng

Ngày 31.1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, vừa phối hợp Công an Q.12, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bình Dương bắt giữ nghi phạm Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) để điều tra, làm rõ vụ trộm tiệm vàng trên địa bàn P.Thạnh Lộc, Q.12.

Trước đó, sáng 29.1, chị M.T.P.D, chủ tiệm vàng trên đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12), phát hiện nhiều đồ đạc bị xáo trộn, nghi vấn tiệm vàng của chị bị trộm đột nhập. Qua kiểm tra, chị D. tá hỏa phát hiện nhiều trang sức bằng vàng bị mất. Ước tính số vàng bị mất khoảng 88 lượng vàng loại 18K và hơn 20 lượng vàng loại 24K.

Nhận tin báo, Công an Q.12 phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM nhanh chóng có mặt, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.



Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nghi phạm là nam giới, dáng người cao, gầy, đột nhập từ ban công lầu 1. Khi đột nhập, nghi phạm đeo ba lô, đi dép đỏ, đeo khẩu trang, đội nón kết màu đen, mặc áo khoác dài tay màu đen, quần xám.

Qua truy xét, công an xác định nghi phạm đột nhập tiệm vàng là Phạm Văn Nu (37 tuổi, ngụ Đồng Tháp). Phạm Văn Nu bị bắt khi đang lẩn trốn ở Bình Dương. Công an cũng thu hồi các tang vật liên quan bao gồm số lượng lớn vàng trang sức.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu Phạm Văn Nu khai, khoảng 22 giờ ngày 28.1.2023, Nu đón xe ôm từ nhà trọ ở Bình Dương đến đường Hà Huy Giáp (P.Thạnh Lộc, Q.12, TP.HCM) rồi đột nhập vào bên trong tiệm vàng K.T để trộm cắp tài sản.

Số vàng công an thu hồi CÔNG AN CUNG CẤP

Khi đến nơi, Nu quan sát xung quanh thấy tiệm vàng K.T đóng cửa, tắt điện nên đi đến cột điện phía cạnh tiệm vàng leo lên, nhảy qua mái tôn, rồi leo qua ban công tầng 1 tiệm vàng. Nghi phạm dùng dụng cụ mang theo phá cửa tầng 1, dùng kềm cắt dây điện phía trước ban công và đi vào bên trong nhà.

Vào được bên trong, Nu theo lối cầu thang xuống tầng trệt. Lúc này, anh ta thấy một tủ kính bên trong có nhiều tài sản là kim loại màu vàng gồm: nhẫn, dây chuyền, lắc, kiềng cổ... Nu thấy chìa khóa gắn trên ổ khóa của tủ kính liền mở cửa tủ, lấy tất cả tài sản trong tủ bỏ vào ba lô rồi nhanh chóng tẩu thoát theo lối cũ để ra ngoài.

Nghi phạm đi bộ ra ngã tư Ga, bắt xe ôm về lại nhà trọ ở Bình Dương và cất giấu toàn bộ tài sản trộm cắp ở tiệm vàng K.T trong nhà vệ sinh trên sân thượng. Khoảng 18 giờ ngày 30.1, nghi phạm trộm tiệm vàng bị công an bắt giữ.

Nữ du khách nhổ trộm hoa ở khu du lịch Măng Đen

Vài ngày qua trên mạng xã hội Facebook lan truyền 1 video clip dài 17 giây ghi lại hình ảnh 1 nữ du khách nhổ trộm hoa ở bên đường. Sau đó, người phụ nữ này vội vàng chạy về chiếc xe ô tô đang đậu bên kia đường. Tại đây, 1 người đàn ông đang mở cốp xe chờ sẵn. Khi bỏ 2 cây hoa vào cốp xe, 2 người liền nhanh chóng lên xe và rời đi.

Clip này nhận hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ. Đa số những bình luận của người dùng mạng xã hội đều tỏ ra ngán ngẩm trước hành động đáng xấu hổ của nữ du khách nói trên. Nhiều tài khoản mạng xã hội tỏ ra phẫn nộ, lên án hành động nhổ trộm hoa này.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, nữ du khách nói trên đã nhổ cây hoa cẩm tú cầu tại khu du lịch sinh thái Măng Đen (H.Kon Plông, tỉnh Kon Tum). Trong dịp tết vừa qua, trên địa bàn H.Kon Plông liên tục xảy ra tình trạng du khách nhổ hoa, bẻ cành ở đây.

Theo thông tin từ UBND thị trấn Măng Đen (H.Kon Plông), thời gian vừa qua, địa phương này đã xử phạt cảnh cáo một số du khách vì vi phạm quy định về bảo vệ xây canh, công viên và vườn hoa. Ngày 31.1, ông Nguyễn Văn Thắng, Phó chủ tịch UBND H.Kon Plông, cho biết trong đợt tết Nguyên đán Quý Mão có khoảng 300.000 lượt du khách đến địa phương. Để tránh tình trạng du khách xâm hại, bẻ cành các loại hoa và cây cảnh, từ trước tết, UBND H.Kon Plông đã xây dựng các kế hoạch để bảo vệ. Tuy nhiên, do lượng du khách đông, khu vực rộng lớn nên không thể ngăn được một số du khách bẻ hoa.

Người Hà Nội dậy từ 3 giờ sáng, lạnh co ro chờ mua vàng ngày vía Thần tài

Từ 3 giờ sáng, nhiều người dân Hà Nội đã có mặt để ngồi xếp hàng trên ghế nhựa đã được các cửa hàng sắp sẵn. Dù thời tiết rất lạnh, chỉ 11 độ C lúc sáng sớm, nhưng những người dân này vẫn kiên trì bám trụ chiếc ghế mà họ đã đến sớm để giành được. Tuy nhiên, đến khi cửa hàng mở bán lúc 6 giờ 30 phút sáng, cảnh đông đúc đã không diễn ra như những năm trước.

Phố Trần Nhân Tông (Q.Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) còn được gọi là “phố vàng” bởi nơi đây tập trung hàng chục cửa hàng vàng bạc, đá quý - cũng là nơi tấp nập nhất trong ngày vía Thần tài. Theo các chủ cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông, giá vàng năm nay đang đà tăng trong ba ngày trước đó, thì đột ngột quay đầu giảm nhẹ trong ngày vía Thần tài. Đây là điều hiếm khi xuất hiện trong ngày lễ đặc biệt này.

