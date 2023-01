Xem nhanh 12h ngày 31.1: Tiệm vàng bị trộm ngày Thần tài | Bí ẩn vụ báo mất đồng hồ 300 triệu

Bị trộm hơn 100 lượng vàng trước ngày Thần Tài

Ngày 30.1, nguồn tin của PV Thanh Niên cho biết Công an Q.12 đang phối hợp Công an TP.HCM tiến hành xác minh, điều tra, truy xét kẻ đột nhập tiệm vàng trên địa bàn Q.12, lấy đi số lượng lớn trang sức bằng vàng.

Cửa hàng bị trộm là một tiệm vàng nổi tiếng tên K.T.T.L, nằm trên đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc (Q.12).

Theo đó, sáng 29.1, sau khi thức dậy, chị M.T.P.D (chủ tiệm vàng nói trên) nhận thấy tiệm có dấu hiệu bị trộm đột nhập vì nhiều đồ đạc xáo trộn. Đến kiểm tra, chị D. tá hỏa phát hiện nhiều trang sức bằng vàng đã "không cánh mà bay". Ước tính số vàng bị mất khoảng 88 lượng vàng loại 18K và hơn 20 lượng vàng loại 24K.

Nhận tin báo, Công an Q.12 nhanh chóng có mặt, trích xuất camera, lấy lời khai những người liên quan, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, nghi phạm là nam giới, dáng người cao, gầy, đột nhập từ ban công lầu 1. Khi đột nhập, nghi phạm đeo ba lô màu đen, đi dép đỏ, đeo khẩu trang, đội nón kết màu đen, mặc áo khoác dài tay màu đen, quần xám.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an Q.12 phối hợp đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM khẩn trương điều tra làm rõ.

Liên quan vụ một hành khách báo mất chiếc đồng hồ ở Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, ngày 30.1, chị Mạc Thanh Thảo (35 tuổi, Việt kiều Mỹ - người báo mất đồng hồ) thông tin với Thanh Niên rằng đã gửi đơn tố cáo lần 2 đến Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ GTVT và một số cơ quan liên quan.

Sân bay Phú Quốc, nơi hành khách báo bị mất đồng hồ HOÀNG TRUNG

Sáng cùng ngày, PV Thanh Niên liên lạc với lãnh đạo Công an TP.Phú Quốc thì được vị này cho biết theo quy định của Công an tỉnh, Công an TP.Phú Quốc không được phép phát ngôn hay cung cấp thông tin gì cho báo chí.

Đến chiều, PV liên lạc với đại tá Nguyễn Văn Hận, Giám đốc công an tỉnh Kiên Giang, thì được đại tá Hận cho hay vụ này thuộc thẩm quyền công an cấp huyện xử lý và hiện nay Công an tỉnh chưa nhận được báo cáo vụ việc từ Công an TP.Phú Quốc.

"Để tôi yêu cầu Công an TP.Phú Quốc gửi báo cáo rồi sẽ trao đổi sau", đại tá Hận nói.

Bắt chủ tịch và giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-15D tại Hà Nội

Chiều 30.1, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Thường Tín cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đinh Văn Hùng (59 tuổi, trú Q.Hoàng Mai, Hà Nội), Phạm Chí Công (33 tuổi, trú H.Thanh Trì, Hà Nội), Trần Văn Điềm (26 tuổi, trú H.Đại Từ, Thái Nguyên), Đỗ Tiến Đức (32 tuổi, trú Q.Hà Đông, Hà Nội) và Lưu Thị Hà (34 tuổi, trú Q.Hoàng Mai) để làm rõ tội "nhận hối lộ".

Theo lãnh đạo Công an H.Thường Tín, các bị can là lãnh đạo, nhân viên của Trung tâm Đăng kiểm 29-15D, một trung tâm đăng kiểm tư nhân thuộc Công ty TNHH Hiệp Hà, đóng trên địa bàn. Trong đó, bị can Hùng là Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Hiệp Hà; bị can Công là Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm 29-15D; Điềm, Hà và Đức là nhân viên nghiệp vụ.

Bước đầu, các bị can thừa nhận từ tháng 2 - 10.2022, các phương tiện đến đăng kiểm mà có lỗi không đủ tiêu chuẩn về hệ thống phanh và không đạt tiêu chuẩn khí thải bảo vệ môi trường thì nhân viên trung tâm sẽ gặp riêng chủ xe yêu cầu đưa từ 200.000 - 300.000 đồng để làm thay đổi kết quả kiểm định.

Sau khi nhận tiền, các đăng kiểm viên sẽ cài số lùi để khi đo máy sẽ hiện kết quả đạt yêu cầu của hệ thống phanh, còn lỗi tiêu chuẩn khí thải thì đăng kiểm viên sẽ che mắt cảm biến để máy xác nhận đạt tiêu chuẩn.

Công an H.Thường Tín đang mở rộng điều tra vụ án.

Chùa Ngọc Hoàng nhộn nhịp ngày mùng 9 Tết Nguyên đán

Ngày 30.1.2023, (tức mùng 9 tháng Giêng) người dân từ các nơi đổ về chùa Phước Hải (hay còn gọi là chùa Ngọc Hoàng) trên đường Mai Thị Lựu (quận 1, TP.HCM) để lễ Phật và cầu mong may mắn, bình an trong năm mới. Theo quan niệm dân gian: "Mùng 8 cúng sao, mùng 9 cúng chư thiên, mùng 10 cúng đất", do đó nhiều người đến đây còn để lễ Ngọc Hoàng Thượng Đế.

Lượng người đổ về quá đông khiến tuyến đường Mai Thị Lựu có lúc ùn tắc. Lực lượng dân phòng, công an đã phải túc trực điều tiết giao thông.

Trước sân chùa và lối vào chánh điện người dân chen nhau vào bên trong để lễ Ngọc Hoàng. Nhà chùa phải cử người điều tiết khách hành hương ở các lối đi để tránh ùn tắc, hỗn loạn.

Nhà chùa khuyến khích người dân chỉ dùng nến cầu nguyện, không mang nhang vào bên trong để tránh ngạt khói.

Sau khi cúng lễ tại các điện, mọi người xin số, bùa hộ mạng, cúng sao giải hạn… với niềm tin sẽ nhận được sự phù hộ của các vị thần và gặp nhiều may mắn.

Chùa Ngọc Hoàng vốn là điện thờ Ngọc Hoàng Thượng Đế, do người Hoa xây dựng đầu thế kỷ 20. Chùa được cho là linh thiêng nổi tiếng ở Sài Gòn, là nơi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama viếng thăm hồi tháng 5.2016.

Hàng ngàn người đi vòng quanh huyệt đạo ở Thanh Hóa để cầu may mắn

Ngày 30.1.2023 (tức mùng 9 tết), chính quyền huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức khai mạc lễ hội đền Nưa - Am Tiên, ở thị trấn Nưa.

Lễ hội đền Nưa – Am Tiên hay còn được dân gian gọi là lễ “mở cổng trời”. Sau lễ “mở cổng trời”, người dân, du khách đến đây sẽ đi vòng quanh huyệt đạo trên đỉnh núi Nưa để cầu mong năm mới có nhiều điều tốt lành.

Sân đền Nưa nằm trên đỉnh cao nhất của dãy núi Nưa là nơi hành lễ, cầu cho một năm mới mưa thuận gió hòa.

Như mọi năm, lễ hội đền Nưa - Am Tiên thường thu hút rất đông người dân, du khách thập phương về đây chiêm bái, du xuân đầu năm.

Sau khi tham dự lễ hội, hàng ngàn người dân và du khách đã đến huyệt đạo, nằm cách đền Nưa khoảng hơn 100 mét để thắp hương. Đặc biệt, người dân và du khách đã đi vòng quanh huyệt đạo, đàn ông thì đi 7 vòng, đàn bà đi 9 vòng.

Ngày vía Thần tài mua ‘vàng’ ăn được

Mùng 10 tháng giêng năm nay, ngoài lựa chọn mua vàng, sản phẩm bánh kem hình hũ vàng cũng được nhiều người ưa chuộng để cúng vào ngày vía Thần tài.

"Đúng ra các ngày Thần tài này, người ta sẽ chọn đi mua vàng nhưng tôi thì không. Tôi chọn mua bánh ở đây vì bánh trang trí giống vàng. Lý do tôi chọn mua bánh thay mua vàng vì thứ nhất là Covid-19 vừa qua nên kinh tế cũng thực sự không quá dư dả. Cho nên thay vì bỏ tiền ra xếp hàng dài để mua vàng thì tôi chọn đến đây mua bánh", anh Trần Minh Hoàng, Q. Đống Đa, TP.Hà Nội chia sẻ.

Dịp này, không chỉ các tiệm vàng được dịp thu lãi lớn, các tiệm bánh cũng nhân đó bán được nhiều hàng hơn. Chị Trần Huyền Linh, chủ một tiệm bánh ở Hà Nội cho biết mỗi ngày có 200 đơn hàng, tủ bánh bổ sung liên tục vẫn không đủ phục vụ khách hàng.

"Ngày Thần tài mọi người quan niệm sẽ mua vàng hoặc những vật phẩm liên quan đến vàng để cầu chúc cho một năm mới sung túc và may mắn hơn, thế nên bánh Thần tài ra đời cũng từ ý tưởng hũ vàng. Số lượng các đơn bánh Thần tài trung bình rơi vào 100-200 đơn/ngày. Thế nhưng càng sát ngày Thần tài thì số lượng càng tăng lên, có những ngày rơi vào khoảng từ 300-400 cái/ngày", chị Trần Linh cho biết.

Bánh kem hình hũ vàng vẫn dựa trên cốt bánh gato thông thường, nhưng được “gọt giũa” để bánh có hình tròn, bên ngoài bọc thêm lớp kem tươi. Sau đó, thợ làm bánh phủ một lớp bột kem màu vàng tươi và trang trí bằng những họa tiết đồng tiền vàng lấp lánh.

Với mong muốn có một năm sung túc, may mắn, ngoài việc đặt mua vàng, nhiều gia đình Việt đang có xu hướng tìm đến các sản phẩm tượng trưng độc đáo, ý nghĩa để bày trên mâm cúng Thần tài, cầu mong một năm mới thuận lợi, phát tài.

Điểm sức mạnh các xe bọc thép phương Tây viện trợ Ukraine

Gần một năm sau khi Nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, các đồng minh của Kyiv đã sẵn sàng gửi các phương tiện bọc thép hiện đại hơn.

Mới đây nhất, quân đội Ukraine nhận được cam kết từ Mỹ, Pháp, Đức, Thụy Điển về những loại xe bọc thép bộ binh do các nước này sản xuất.

Trước đó, phương Tây chỉ gửi xe tăng và xe bọc thép hạng nặng thời Liên Xô cũ. Bên cạnh đó, các đồng minh của Ukraine cũng đã cung cấp nhiều loại xe bọc thép hạng nhẹ do Liên Xô và phương Tây thiết kế, bao gồm các biến thể của xe bọc thép chở quân M113 của Mỹ, hay xe Mastiff là biến thể của phương tiện chống phục kích Cougar trong quân đội Anh.

Các loại xe bọc thép mới Ukraine sẽ nhận được trong thời gian tới có những đặc điểm gì? Hãy cùng Thanh Niên tìm hiểu.

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

