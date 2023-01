TP.HCM có mưa chiều tối mùng 6; mực nước sông Sài Gòn gần chạm mốc lịch sử

Ngày 27.1, Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho biết, mực nước tại các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai xuống nhanh và vẫn còn ở mức cao trong 24 giờ qua.

Tính đến 7 giờ ngày 27.1, mực nước cao nhất ngày thực đo tại các trạm như sau: trạm Phú An (đặt tại Bến Bạch Đằng, sông Sài Gòn) 1,53 m - xấp xỉ báo động II, trạm Nhà Bè (kênh Đồng Điền) 1,5 m - ở mức báo động II.

Đơn vị này cảnh báo, trong những ngày tới, mực nước cao nhất ngày tại các trạm vùng hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai xuống nhanh. Mực nước cao xấp xỉ hoặc thấp hơn báo động I duy trì đến 27.1.2023. Mức độ rủi ro khu vực hạ lưu sông Sài Gòn - Đồng Nai ở cấp độ I.

Theo số liệu của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, đợt triều cường đầu tháng 1 âm lịch này, mực nước tại trạm Vũng Tàu lúc 3 giờ 30 phút ngày 25.1 đạt 4,46 m ở mức cao hơn so với lịch sử là 0,06 m (4,40 m năm 2020).

nhật thịnh

Trạm Phú An (sông Sài Gòn) cũng có mức đỉnh triều lúc 6 giờ sáng ngày 25.1 là 1,74 m - cao hơn so với mực nước cao nhất năm 2022 và thấp hơn so với năm 2019 lịch sử là 0,03 m. Trạm Nhà Bè đỉnh triều lúc 5 giờ sáng ngày 25.1 là 1,71 m.

TP.HCM, Nam bộ có thể mưa vào chiều tối

Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ cho hay, thời tiết khu vực hôm qua mây thay đổi, ngày nắng, không mưa. Nhiệt độ ở Đông Nam bộ trong ngày cả ngày và đêm đều có xu hướng tăng nhẹ trở lại trời có phần ấm hơn so với 24 giờ trước.

Riêng khu vực TP.HCM mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Trạm Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 32oC độ, thấp nhất 22oC. Trạm Nhà Bè nhiệt độ cao nhất 31,5oC, nhiệt độ thấp nhất 23,2oC.

Sáng nay, khu vực Nam bộ m ây thay đổi, có mù nhẹ xuất hiện ở Bến Tre, Trà Vinh, Tiền Giang.

dương lan

Khu vực TP.HCM lúc 8 giờ sáng mây thay đổi, không mưa, trời nắng, nhiệt độ tại trạm Tân Sơn Nhất là 26oC (cao hơn hôm qua 2oC), độ ẩm 84%, gió đổi hướng 1 m/s.

Hôm nay, áp cao lạnh lục địa tăng cường về phía nam trong ngày và đêm nay sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung bộ hoạt động ổn định. Nhiễu động gió đông trên cao có cường độ không mạnh và di chuyển về phía tây .

Dự báo thời tiết Nam bộ hôm nay mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối khả năng có mưa rào nhẹ vài nơi (tăng so với ngày hôm trước). Mưa tập trung ở khu vực Bình Phước, Đồng Nai, TP.HCM, Long An, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau. Đến đêm về sáng sớm và ngày mai 28.1 mưa có xu hướng gia tăng thêm. Nhiệt độ cao nhất từ 29 - 32oC, riêng Đông Nam bộ có nơi 32 - 33oC.

Từ 48 - 72 giờ tới, áp cao lạnh lục địa tiếp tục tăng cường xuống phía nam. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới hoạt động ổn định. Nhiễu động gió đông trên cao hoạt động suy yếu hơn. Gió đông bắc hoạt động mạnh trên vùng biển phía Đông Nam bộ.

Dự báo thời tiết Nam bộ 48 - 72 giờ tới, mưa có xu hướng gia tăng trở lại, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi, cục bộ có mưa vừa; ngày nắng gián đoạn. Nhiệt độ ban đêm có xu hướng giảm nhẹ.